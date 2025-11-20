 Aぇ! group・草間リチャード敬太、グループ脱退を発表......「心の病」の療養に専念 | RBB TODAY
Aぇ! group・草間リチャード敬太、グループ脱退を発表......「心の病」の療養に専念

　芸能事務所「STARTO ENTERTAINMENT」は、「Aぇ! group」のメンバー・草間リチャード敬太が10月4日に公然わいせつの疑いで逮捕された件について、11月20日に東京簡易裁判所から罰金10万円の略式命令を受けたと発表した。また、本人との話し合いの結果、グループを脱退することも明らかにした。同社との契約は継続し、今後もタレントとしての活動は続けていくという。

　同社は「今は、本人の体調が一番大切なことであり、事務所としては、彼を全力で支えていく所存でございます。どうか皆さまも、ゆっくりと見守っていただけたら大変ありがたく思います。」とコメント。「Aぇ! group」については、今後は4人で活動していくことを伝えた。

　また、草間は同社公式ホームページにて「この度は、このような事態になってしまいご迷惑とご心配をおかけしてしまい、また皆様の気持ちを裏切ってしまい大変申し訳ございません。」と謝罪。グループ脱退の理由については「一年ほど前から僕は心の病を患っており、そんな中このようなことになってしまい、このまま自分がいることでみんなの足を引っ張ってしまう、より多くの迷惑をかけてしまうという思いもあっての決断です。」「心の病を治し、またどこかで皆様にお目にかかれるよう努力してまいります。」と説明している。

　この発表を受け、Xでは「リチャ脱退」がトレンド入り。ファンからは「ちょっと気持ちの整理が落ち着かない」「リチャくんゆっくり休んでね」「リチャくんが心の病を抱えてたのか…」「精神が心配でたまらない」といった声が寄せられている。


《平木昌宏》

