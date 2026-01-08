「垢抜けっぷりハンパない！」芸能人顔負けの美貌、“フィギュア女王”キム・ヨナが「Dior」イベントに【PHOTO】 | RBB TODAY

“フィギュアクイーン”キム・ヨナ（35）が、変わらぬ美しさを披露した。

キム・ヨナは1月7日午後、ソウル・城東区聖水洞で行われた「Dior」のイベントに出席。

会場にはキム・ヨナのほか、俳優のナム・ジュヒョク、女優のハン・ソヒ、ノ・ジョンウィ、キム・ミンジュ、SEVENTEENのミンギュ、CORTIS（コルティス）が姿を見せた。

キム・ヨナは30代半ばとは思えないほどの美しさで、現役時代とは異なる大人の魅力ものぞかせた。

イベント後、ネット上では彼女の着用アイテムが大きな話題になったほか、「神々しい美しさ」「新年のプレゼントみたい」「とても品があって優雅」「垢抜けっぷりハンパない」「めちゃくちゃ可愛くなってない？」などの反応も上がっていた。

（写真提供＝OSEN）キム・ヨナ

キム・ヨナは2022年10月に年下歌手のコ・ウリムと結婚。2人は2018年に行われたアイスショーの祝賀ステージで出会い、3年間の交際を経てゴールインした。

◇キム・ヨナ プロフィール

1990年9月5日生まれ。韓国・京畿道出身。身長164cm。元フィギュアスケート選手。2010年バンクーバー五輪金メダル、2014年ソチ五輪銀メダル、2009年と2013年の世界選手権優勝など、輝かしい成績を残し、韓国では“フィギュア女王”と呼ばれる。2014年2月に引退。引退後も高い人気を誇り、数多い人気女優を押さえてCM女王として君臨している。フィギュアスケート選手の強化・育成活動を続けており、ボランティア活動や寄付活動にも積極的だ。2022年10月、「Forestella」のメンバーであるコ・ウリムと結婚した。

