シャキシャキ食感がたまらない！築地銀だこ、「九条ねぎマヨ 特製ソース」18日より販売 | RBB TODAY

築地銀だこは、1月18日より期間限定商品「九条ねぎマヨ 特製ソース」を発売する。

『九条ねぎマヨ 特製ソース』テイクアウト 810円（税込）/ 店内飲食 825円（税込）

同商品はアツアツのたこ焼に、特製の甘口ソースと、風味豊かな削り節、マヨネーズをかけ、九条ねぎを添えた一品。九条ねぎは、斜め切りにすることでシャキシャキとした食感と、辛味と甘味の絶妙なバランスが際立ち、風味豊かな味わいが楽しめる。

商品は一部店舗を除く全国の築地銀だこ店舗にて販売される。1舟8個入り でテイクアウト810円（税込）、店内価格は825円（税込）。