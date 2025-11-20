 元モーニング娘。・譜久村聖、“アイドル活動集大成”となる卒業写真集電子版が配信決定！ | RBB TODAY
元モーニング娘。・譜久村聖、“アイドル活動集大成”となる卒業写真集電子版が配信決定！

譜久村聖 写真集 『 LAST SCENE 』 (撮影:唐木貴央)
  • 譜久村聖 写真集 『 LAST SCENE 』 (撮影:唐木貴央)

　11月29日より、2023年11月にモーニング娘。を卒業した譜久村聖の卒業写真集「LAST SCENE」（ワニブックス）を電子書籍で配信開始する。

　同作品は2023年10月30日に紙版が発売されている。モーニング娘。としてラストを飾るにふさわしい3大ロケを敢行した作品だ。デビュー以来何度も訪れた「ハワイ」では譜久村聖の"今"を、生まれ育った街「東京」では今までにない本当の譜久村聖を見せた瞬間を収録。そして"モーニング娘。・譜久村聖"が始まった場所「中野サンプラザ」では、公演直前の強い決意と覚悟の表情を捉えている。

　"青春の全てはモーニング娘。にあった"という彼女の言葉通り、モーニング娘。・譜久村聖の集大成と言える1冊となっている。撮影は唐木貴央が担当し、価格は3410円（税込）。電子版写真集は、DMM ブックス・楽天 Kobo・ブックライブ・Reader Store などの電子書店で購入できる。


