豊田ルナ、 セクシーなランジェリー＆水着ショットでファン魅了！ | RBB TODAY

豊田ルナ、 セクシーなランジェリー＆水着ショットでファン魅了！

豊田ルナ（写真は豊田ルナの公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらっています
　グラビアアイドルとして活躍する豊田ルナが14日、自身のInstagramを更新。ランジェリー姿や水着姿を披露した最新ショットが反響を呼んでいる。

　この日、豊田はベッドの上で純白のランジェリーに身を包んだショットを披露。ベッドに腰をかけ、肩を見せるように振り返る艶やかなカットが印象的で、透明感と大人っぽさを兼ね備えたセクシーショットとなっている。また、野外でボディラインが際立つ水着姿の写真も投稿し「いろんなところいきたいね」とコメントした。

　豊田の投稿にファンからは、「るんちゃんセクシー」「セクシーで綺麗」「今日も綺麗で美しいです」など称賛の声が続々と寄せられている。


豊田ルナ、温泉で色っぽい“濡れ肌”披露！『SPA』オフショ | RBB TODAY
画像
豊田ルナが1日までに自身のX（旧Twitter）を更新。『週刊SPA！』最新号（扶桑社）のオフショットを公開した。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/05/01/229137.html続きを読む »

豊田ルナ、“美くびれ”ビキニで大人の魅力！「最高」「色っぽくてドキドキ」 | RBB TODAY
画像
豊田ルナが19日までに自身のX（旧Twitter）を更新。しなやかなボディラインが美しいビキニショットを公開した。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/05/19/230049.html続きを読む »

【デジタル限定】豊田ルナ 写真集 『 るんちゃんといっしょ。 』 (ワニブックス デジタル写真集)
￥2,200
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場

豊田ルナ『誘惑の恋人』BOMBデジタル写真集
￥990
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《平木昌宏》

