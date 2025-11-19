豊田ルナ、 セクシーなランジェリー＆水着ショットでファン魅了！ | RBB TODAY

グラビアアイドルとして活躍する豊田ルナが14日、自身のInstagramを更新。ランジェリー姿や水着姿を披露した最新ショットが反響を呼んでいる。

豊田ルナ（写真は豊田ルナの公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらっています

この日、豊田はベッドの上で純白のランジェリーに身を包んだショットを披露。ベッドに腰をかけ、肩を見せるように振り返る艶やかなカットが印象的で、透明感と大人っぽさを兼ね備えたセクシーショットとなっている。また、野外でボディラインが際立つ水着姿の写真も投稿し「いろんなところいきたいね」とコメントした。

豊田の投稿にファンからは、「るんちゃんセクシー」「セクシーで綺麗」「今日も綺麗で美しいです」など称賛の声が続々と寄せられている。