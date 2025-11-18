TWICE・SANA、エレガントなドレス姿で魅了！東京ミッドタウンで『ラルフ ローレン』ツリー点灯式に登場 | RBB TODAY

17日、アメリカを代表するブランド『ラルフ ローレン』が贈るホリデーシーズンのツリー点灯式が、東京ミッドタウン（六本木）で開催された。点灯式にはラルフ ローレン ファミリーのTWICE SANAが登場。ゴスペルチームの美しい歌声と共に、点灯セレモニーを行った。

ラルフ ローレン 東京ミッドタウン ツリー点灯式に登場したSANA（TWICE）綿引京子ゴスペルチーム

今年のホリデーシーズンのテーマは「The Ralph Lauren Holiday Experience」。高さ約12mにも及ぶ、本物のもみの木を使用したオリジナルのツリーは、ラルフ ローレンが提案する特別な体験へと来場者を誘う。

点灯式でのトークセッションでSANAは、この日のコーディネートについて「シアーのドレープがとても美しくて、動くたびに軽やかなニュアンスが出ます。白のカフスなどクラシックでエレガントな要素がたくさん詰まっている素敵な一着でこのホリデーにピッタリだと思います」とコメント。

高さ約12mにもおよぶ大きなツリーについては「昨年とはまた違った雰囲気を持ったツリーだなと思いました。今回は本物のもみの木を使っているので、近くにいるともみの木の香りが良くしてきます。この冷たい風ともみの木の香りが混ざったときに、またホリデーシーズンが来たんだなということを感じさせてくれますね」と語った。

昨年の表参道でのツリー点灯式から1年を振り返り、「あのときから1年が経つと考えると時間が経つのは本当に早いなと思うのですが、この1年間も本当に楽しいイベントや撮影がたくさんありました。実はまだ公開されていないビジュアルなどもあるので是非、皆さんに期待していていただきたいです」と明かした。

ラルフ ローレンとのパートナーシップで印象に残っていることについては、「メルボルンで開催された全豪オープンに参加させていただいた際に、コートが目の前の席で観戦させていただきました。コートの中で感じる空気感が伝わってくるほど圧倒されるような試合でした。決勝戦ということもあり、とても貴重な体験でした」と回顧。

ホリデーシーズンに叶えたい特別な体験について聞かれると、「最近実はスパや温泉に行きたいなと思っていたので、このツリーを見ながら、雪が降る日に温泉やスパが楽しめたら最高な日になるんじゃないかなと思います」と笑顔を見せた。

また、TWICEメンバー全員にホリデーギフトとして何をプレゼントしたいかという質問には、「ちょっと夢があることを考えてみました。甘い綿菓子のような雪が降ってきたらメンバーも喜ぶんじゃないかなと思っていたのですが、今パッと思いついたのが、その綿菓子の中にパチパチとするキャンディが入っていたらもっといいかな、と思いました！」と答えた。

最後に、The Ralph Lauren Holiday Experienceにお越しになる来場者へのメッセージとして、「私自身もホリデーシーズンになるとすごくワクワクした気分になります。皆さんもぜひラルフ ローレンのイベントにお越しいただき、家族や友人、そして大切な人たちと素敵な時間を過ごしていただきたいです」と呼びかけた。

同イベントは12月25日まで開催される。