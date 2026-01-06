 BABYMONSTER、グループ初のファンコンサートツアー完走！ツアー累積観客数44万人を突破 | RBB TODAY
BABYMONSTER、グループ初のファンコンサートツアー完走！ツアー累積観客数44万人を突破

　BABYMONSTERが1月2日・3日に台北公演を開催。グループ初となるファンコンサートツアーを完走した。

　会場は台湾・台北アリーナ。『BABYMONSTER [LOVE MONSTERS] ASIA FAN CONCERT 2025-26』として2公演を実施し、チケットおよびグッズはいずれも完売となった。公演では、花火演出とともにBABYMONSTERが登場。バンドサウンドに乗せた「WE GO UP」で幕を開け、火薬やレーザー、グラフィックなどの舞台演出が施される中、迫力のパフォーマンスで会場を沸かせた。

　また、ファンとの交流を図る場面も。メンバーはランダムに選ばれた質問に答えたり、ファンと一緒にゲームを行ったりしたほか、移動式の簡易ステージで客席の間を巡り、サインボールを直接手渡すなどの演出も行った。

　BABYMONSTERは「今回のファンコンサートを通じて、MONSTIEZ（ファンダム名）に私たちの多様な姿を見せることができて嬉しい。皆さんと一緒に共有したこの瞬間が本当に特別だった」とコメント。さらに、それぞれ事前に練習した現地語で新年の挨拶を伝える一幕もあった。BABYMONSTERはこの1年間、単独ツアーだけで44万人の観客を動員することになった。

