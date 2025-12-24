胸キュン注意…TWICE・ダヒョン&俳優イ・シウ、ときめき全開“カップルショット”公開！【PHOTO】 | RBB TODAY

TWICEのダヒョンと俳優のイ・シウが、現実のカップルのような甘い雰囲気漂うショットを公開し、ファンをときめかせた。

12月24日、ファッション誌『Allure Korea』はJTBCの新ドラマ『ラブ ミー』で抜群の相性を見せているダヒョンとイ・シウの撮影カットを公開した。

今回の撮影では、幼なじみとして過ごしてきたソ・ジュンソ（演者イ・シウ）とチ・ヘオン（演者ダヒョン）が、次第に恋人関係へと発展していく初々しくもロマンティックなドラマの物語が、そのまま切り取られている。

公開された写真で2人は、互いの肩に寄り添ったり、いたずらっぽいポーズを取ったりと、実際の恋人を思わせるような親密なムードを演出している。ダヒョンは、持ち前の澄んだ笑顔と洗練されたスタイリングで、愛らしさを際立たせた。イ・シウは、柔らかなカリスマ性を感じさせるコートやカーディガンを着こなし、“彼氏ショット”の定石とも言える姿を見せた。

（写真＝『Allure Korea』）

2人が出演するドラマ『ラブ ミー』は、スウェーデンの人気原作をもとに制作されたリメイク作品だ。それぞれの愛を見つけながら成長していく家族の姿を描いたヒューマンロマンスで、日本ではU-NEXTにて12月19日から配信されている。

◇ダヒョン プロフィール

1998年5月28日生まれ。本名キム・ダヒョン。2015年にTWICEのメンバーとしてデビュー。色白で可愛いビジュアルの持ち主で、グループ内ではリードラッパーを担当している。バラエティ番組で存在感を発揮することが多く、親しみやすい魅力で多くのファンを魅了している。2025年2月21日に韓国で公開の映画『あの夏、僕たちが好きだったソナへ』で、TWICEメンバー初の女優デビューを果たした。

■【写真】ダヒョン、“美背中”丸見せの麗しドレス姿

■【写真】ダヒョン、日本で見せた“セーラー服”SHOT

■【写真】「泣いちゃう」ダヒョンのウェディングドレス姿