話題の17歳・藤﨑ゆみあ、1st写真集から“美少女感”あふれる先行カット公開！ファン全員と握手する初イベントも開催 | RBB TODAY

話題の17歳・藤﨑ゆみあ、1st写真集から“美少女感”あふれる先行カット公開！ファン全員と握手する初イベントも開催

「藤﨑ゆみあファースト写真集（仮）」（東京ニュース通信社刊）
  • 「藤﨑ゆみあファースト写真集（仮）」 藤﨑ゆみあ初インスタライブ記念　期間限定販売ポスター

　12月12日、Netflix配信の超大作ドラマ『イクサガミ』でヒロインを務める藤﨑ゆみあの初写真集『藤﨑ゆみあファースト写真集（仮）』（東京ニュース通信社）が発売される。

　藤﨑は広島県出身の17歳。2023年7月に『最高の教師 1年後、私は生徒に■された』（日本テレビ系）でドラマデビュー。同年の「全国高等学校サッカー選手権大会」19代目応援マネージャーに就任。その後、映画『パレード』、CM広告「東京メトロ」、「大塚製薬 オロナミンC」などに出演し、活躍の場を広げている。現在、湖池屋「ピュアポテト 鬼ノ宴」のCMが放映中。

「藤﨑ゆみあファースト写真集（仮）」（東京ニュース通信社刊）

　今回、同作の中か追加先行カットも公開された。ユネスコ世界遺産に登録されているメテオラの街・カランバカを散策し、土産店やジェラート店を巡っている最中にカメラに向かって振り返った美少女感あふれる1枚だ。もう1枚はメテオラ内最大の大きさを誇るメガロ・メテオロン修道院を前にスカートをなびかせているカット。岩と同化したように建てられた修道院がそびえ立つ圧巻のショットとなっている。

　先月11月3日には初めてのインスタライブを行い、オフショットを見せながら写真集撮影の裏側を明かしたり、初めて見る写真集の中面に藤﨑がリアクションをしたり、ファンからの質問に答えたりと楽しいひとときを過ごした。このインスタライブ開催を記念して、11月16日23時59分までの限定でポスター付き写真集を販売することが発表された。

「藤﨑ゆみあファースト写真集（仮）」 藤﨑ゆみあ初インスタライブ記念　期間限定販売ポスター

　セブンネットショッピングでは直筆サイン入り写真集を限定販売。Amazonと楽天ブックスではカレンダー付き写真集を限定販売している。

　また同作の発売を記念して、藤﨑自身初となるお渡し会イベントが開催。12月14日に紀伊國屋書店 新宿本店、12月21日にSHIBUYA TSUTAYAで実施され、参加者全員が藤﨑ゆみあと握手できるほか、イベント限定生写真やオフショットチェキがもらえたり、2ショットチェキを撮影できたり、クリスマスカードに直筆サインや名前を書き入れてもらえる特典が付いてくる。


《アルファ村上》

