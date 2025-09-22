Perfumeの活動休止発表に反響続々！中川翔子、きゃりーぱみゅぱみゅらが心境明かす | RBB TODAY

9月21日、デビュー20周年を迎えた3人組音楽ユニットのPerfumeが公式サイトにて、年内で活動休止（コールドスリープ）することを発表した。9月22日と23日に行われる東京ドーム公演「Perfume ZO/Z5 Anniversary “ネビュラロマンス” Episode TOKYO DOME」が、活動休止前最後の公演となる。

Perfumeは「自分たちが胸を張って輝いている”と思えるこの瞬間を刻むため、 私たちは2026年から Perfume を一度コールドスリープします」と活動休止を報告。活動休止を決めた経緯として「Perfume はどんな形になっても3人でいれば一生Perfume。 その中で長く人生を共にしていくなら、より良くかっこいい Perfume でまた新しい挑戦へ進むため、 一つの区切りを持とうということになりました」と伝えた。

また、22日までにメンバー3名の公式インスタグラムも更新され、活動休止や東京ドーム公演前のメッセージも公開された。あ～ちゃん（西脇綾香）は「そして私たちの未来を、人生を、優しく受け止めて背中を押してくれるたくさんのメッセージ、ありがとう。そのメッセージの数々をみてたら「あぁ、25年間まちがってなかったなぁ、信じてやってきてよかった、繋がってるんだなぁ」と思いました。」と感謝を述べた。続けて「明日、明後日はついに東京ドームライブ！！このライブがコールドスリープ前、最後のライブになります。どの時代に出会った方でもきっと楽しんでもらえると思う！！まじ最っ高に楽しもっ！！！はじけよ！！！！」と、東京ドーム公演への思いを語った。また、「ゆかちゃん のっち “この瞬間”に 私を隣に選んでくれてありがとう」とメンバー2名への感謝の思いをつづった。

のっち（大本彩乃）は「今日と明日は東京ドームライブです！ほんとうに急遽！明日23日の公演を全世界生配信 してもらえることになりました！現地行きたくても行けないよーのみんなとも一緒に過ごせて嬉しいです ディレイのライブビューイングもあるしね」と、東京ドーム公演の全世界生配信およびディレイ配信が決定したことを報告。続けて「とにかく今日と明日、思いっきりPerfumeらしく私らしく全力尽くして楽しむ。なので、みんなも、みんならしく！思いっきり！踊って楽しんでね！！！見守っていてください」と伝えた。

かしゆか（樫野有香）は「みんなからの言葉が本当に宝物です。一緒に歴史を築いてきたんだなと。この宝物を胸に明日、明後日最高のライブを届けるからね！

3人からあなたへ どんな場所にいても心は繋がっているよ」と、東京ドーム公演とファンへの感謝の思いをつづった。

Perfumeの活動休止報告を受け、SNS上を中心にさまざまな反応が寄せられている。歌手のきゃりーぱみゅぱみゅは自身のXにて「コールドスリープ了解です 目覚める時が楽しみすぎますね…ふふ ひとまず、ドームを全力で楽しみ脳裏に焼き付けたいと思います！！！」と伝えつつも、続くポストで「Challenger聞いて泣いてる」「Dream Fighterも沁みまくり 巡ループで涙腺崩壊」と心境をつづった。Perfumeのダンス振付を担当している演出振付家・MIKIKOは、Perfume活動休止のポストをリポストした。

また、音楽グループ「ヤバイTシャツ屋さん」のボーカル・ありぼぼも自身のXにて、「こんな決断、かっこいいなあ。Perfumeのためでもあり、ご自身たちのためでもある決断。こんなん応援するに決まってるやんまた巡り会える日を楽しみに、大好きなPerfumeのお3方のチャレンジをいっぱい応援します！！！シンプルに今Challenger聴いて泣いてはいる。」と心境を明かした。タレントの中川翔子も、Perfumeメンバーとの写真とともに「ずっとかわいくかっこよく時代の先端を駆け抜けてきたPerfumeかっこよすぎる！コールドスリープしてもこれまでもこれからのどんな未来もキラキラ輝いてる！」とコメントを寄せた。

