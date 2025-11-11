山岡雅弥、鍛えられた“美ヒップ”披露！妄想デートグラビアに初挑戦 | RBB TODAY

11日に発売された『週刊SPA!』最新号（扶桑社）でレスリングの全国中学選抜選手権大会でベスト8に輝いた実績を持つ山岡雅弥が表紙を飾っている。

撮影:中山雅文 ヘアメイク:氏川千尋 スタイリング:毛塚由恵

撮影:中山雅文 ヘアメイク:氏川千尋 スタイリング:毛塚由恵

山岡は今回、妄想デート撮影グラビア「この後、どうする？」に初挑戦。企画のシナリオを手がけたのは、140字小説で話題を集めている掌編小説氏だ。シナリオでは、妹のように思っている後輩と仕事終わりにバーで一杯交わすという設定。後輩が秘密を打ち明けるという展開が描かれている。シナリオの冒頭では「また妹扱いですか」「だって同じ干支だぜ？ああ、もう飲むな。バーってのはな、酔い潰れる場所じゃねえ」といったやり取りが紹介されている。

撮影:唐木貴央 ヘアメイク:新井祐美子 スタイリング:大橋みずな

撮影:唐木貴央 ヘアメイク:新井祐美子 スタイリング:大橋みずな

グラビアン魂コーナーには、当連載初の現役風俗嬢るるたんが登場。窓枠越しにこちらを見つめるアンニュイな表情や、レースの黒いランジェリー姿で窓辺に立ち、Hカップの豊満なボディを披露している姿が切り取られている。

撮影:高橋慶佑 ヘアメイク:KEIKO(renewal) スタイリング:毛塚由恵

撮影:高橋慶佑 ヘアメイク:KEIKO(renewal) スタイリング:毛塚由恵

美女地図企画では、アイドルグループDevil ANTHEM.のメンバー水野瞳が、写真を学ぶ女子美大生役を演じている。白いレースのランジェリーを着用し、こちらを真っ直ぐ見つめるアップのカットや、ピンク色のビキニ姿でシャワールームのような場所に立ち、濡れたような髪でインスタントカメラを手にこちらへ振り向くショットなどを披露している。