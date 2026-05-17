急逝した元巨人軍の父に代わって兄とバージンロードを…韓国インフルエンサー、感動の結婚式 | RBB TODAY

元読売ジャイアンツのチョ・ソンミンさんと女優チェ・ジンシルさんの娘、チェ・ジュンヒの結婚式の様子が公開された。

去る5月16日、チェ・ジュンヒは自身のSNSを通じて、知人たちが撮影した結婚式の写真や動画を多数共有し、注目を集めた。

【話題】両親ともに39歳で急逝…チェ・ジュンヒの「簡単じゃなかった家族」

公開された写真と動画には、オフショルダードレスを身に纏って、晴れやかな笑顔を浮かべるチェ・ジュンヒの姿が収められている。彼女の姿に、知人からは「本当におめでとう」と惜しみない祝福の声が寄せられた。

この日、チェ・ジュンヒは急逝した両親に代わり、実の兄、チェ・ファンヒの手を握ってバージンロードを歩き、人々の感動を呼んだ。

結婚式を前に、チェ・ジュンヒは自身の1歳の誕生日パーティーの映像を見返しながら、「あの場にいらっしゃった方々が、今は私の結婚式を待っているのがとても不思議で胸がいっぱいになった」としながらも、「そこに父と母だけがいないということが、最も悲しくもある」と、亡き両親に対する恋しさを吐露し、切なさを誘っていた。

（写真＝SNS）写真左：左からチェ・ファンヒ、ジュンヒ

しかし、両親の空席は頼もしい兄が埋めた。婚礼を執り行う親族の代表者として出席したチェ・ファンヒは、新婦入場の際に妹とともに歩いた。

さらに、結婚式のスピーチもチェ・ファンヒが担当。彼の言葉を聞いていた知人たちは、「すごく誠実な言葉だ」と涙ぐむ場面もあった。チェ・ファンヒは、式が終わった後、妹夫婦の写真を投稿し、「おめでとう。幸せだけ感じながら生きて」とメッセージを送り、感動を加えた。

なお、多くの人々に祝福されるなか、チェ・ジュンヒは終始明るい笑顔で式に臨んだ。本番を前に「心臓がバクバクする」と緊張をのぞかせていた彼女だが、無事に式を終え、アメリカ・ロサンゼルスで新婚旅行を満喫する予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇チェ・ジュンヒ プロフィール

2003年3月1日生まれ。母は国民的女優のチェ・ジンシルさん、父は読売ジャイアンツでもプレーしたプロ野球選手チョ・ソンミン（投）さん。両親は2000年に結婚し、2004年に離婚。その後、チェ・ジンシルさんは2008年に、チョ・ソンミンさんは2013年に突然この世を去った。2022年2月にY-BLOOMエンターテインメントと専属契約を結び、母親と同じく女優として活動するとされたが、同年5月に契約解除。現在はインフルエンサーとして活動中。

■【写真】チェ・ジュンヒ、整形＆ダイエットの驚愕ビフォーアフターが話題

■【写真】日本の水子地蔵前で…チェ・ジュンヒ、ウエディング写真が炎上

■【写真】チェ・ジュンヒとファンヒ、公の場に登場も「兄妹でハートポーズはしない」