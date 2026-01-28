 バスケ美女・すみぽん、ヒップライン＆美背中で魅了！“令和の森ガール”テーマにグラビア披露 | RBB TODAY
バスケ美女・すみぽん、ヒップライン＆美背中で魅了！“令和の森ガール”テーマにグラビア披露

撮影/東京祐 ヘアメイク/イワタユイナ スタイリング/米丸友子
　27日、『週刊SPA!』2月3日号（扶桑社）が発売された。表紙には名古屋出身のバスケタレント・すみぽん（高倉菫）が登場した。

　今回は「令和の森ガール」をスタイルテーマに、「あどけなさの裏に潜む『魔性の女』感を体感せよ!」というコンセプトで撮影された。すみぽんは愛知県出身の24歳。SNS総フォロワー数200万人超を誇る「バスケタレント」として活動し、日韓共同制作ドラマ『どーする?ごはん SEASON2』では、アルバイトをしながらカメラマンを目指すヒロイン・月島杏を熱演している。

　同誌の名物企画「グラビアン魂」には、澄田綾乃が登場した。同連載でおなじみのキャッチフレーズ「ドラマを感じさせる顔」にふさわしいその姿を、約2年ぶりとなる「リリー・フランキー書き下ろしプロット」にて撮り下ろした。澄田は山口県生まれの26歳。「令和最強のメリハリボディ」の異名をとり、グラビア活動を続けている。

　合同グラビア「美女地図」には三田悠貴が登場した。“軽トラ女子”として全国を行脚する三田が、今回は「休日の宅配ドライバー」という役柄を艶やかに演じきった。海辺の旅館を舞台に、豊満なGカップボディを惜しげもなく披露している。三田は岐阜県生まれの27歳。祖父より譲り受けた軽トラを愛車に活動の幅を広げている。


《アルファ村上》

