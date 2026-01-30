 “バスケ女子”すみぽん、滑らかヒップの「ヘルシーBODY」披露！最新デジタル写真集から誌面カット公開 | RBB TODAY
“バスケ女子”すみぽん、滑らかヒップの「ヘルシーBODY」披露！最新デジタル写真集から誌面カット公開

撮影:東京祐 ヘアメイク:イワタユイナ スタイリング:米丸友子
　30日、現在発売中のすみぽん（高倉菫）デジタル写真集『森ガールのヘルシーBODY』（扶桑社）の発売を記念して、誌面カットが公開された。

　すみぽんは2001年生まれ、愛知県出身。身長160センチ。SNS総フォロワー数200万人超を誇る“バスケタレント”。ドラマ『どーする? ごはん SEASON2』では、アルバイトをしながらカメラマンを目指すヒロイン・月島杏を好演している。

　同作は「令和の森ガールスタイル」をテーマに、童話のような世界観を表現した一冊だ。表紙は花屋の店内で撮影され、口元に花を寄せたカットを採用。花のような可憐な表情を切り取っている。

　表紙には口元にお花を近づけたキュートなカットが採用されており、花屋の店内で撮影を敢行。まるで「すみぽん」という花の品種があるかと想像出来る程の、可憐な描写を写し出している。

　誌面では、手編み帽子を被った姿のほか、薄いピンクのチューブトップビキニに透け感のある羽衣を纏った姿も披露。肌の質感や手の表情など、細部まで捉えた写真が収録されている。

　なお同作は、現在発売中の『週刊SPA!』本誌で紹介しきれなかったグラビアカットを収録したデジタル写真集となっている。


《アルファ村上》

