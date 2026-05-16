姫野ひなのが『Sweet Girls』表紙＆巻頭グラビアに登場！ | RBB TODAY

アイドルグループ「#Mooove！」姫野ひなのが、15日（金）発売のオール水着ムック『EX大衆特別編集 Sweet Girls vol.8』（双葉社）に登場した。

姫野は「#Mooove！」のリーダーを務め、身長148cmのミニマムボディと愛らしいルックスを武器に、様々な雑誌のグラビアで活躍している。今回は、今が旬のグラビアアイドルたちが掲載される水着ムックで表紙と巻頭グラビアに抜擢された。

姫野ひなの（撮影/篠田直人・双葉社）

表紙には、鮮やかなピンクのビキニを着た姫野がこちらを見つめるショットが採用された。元気な印象が強い彼女だが、今回のグラビアではアイドルとして活動している時とは違った表情を見せている。巻頭グラビアではいつものように笑顔の姫野はもちろん、黒の水着でさらに大人びた雰囲気のショットも。まるで青春映画の1シーンのようなグラビアが、22ページの大ボリュームで掲載されている。

【セブンネット限定】ポストカード 撮影/篠田直人・双葉社

その他中面グラビアでは、豊田ルナ、冴木柚葉、小倉あずさ、すずら、阿波みなみ、三橋くん、沢美沙樹など今が旬のグラビアアイドルたちが水着姿を披露している。