ココス、「冬の福袋2026」18日より予約開始！自宅で紅茶が楽しめるグッズから食事券まで！ | RBB TODAY

ココスが11月18日10時から「ココス 冬の福袋2026」の予約販売を開始する。

ココス 冬の福袋 2026

同福袋は税込4840円で、ココスの紅茶を楽しめるオリジナルセットが目玉となっている。セット内容は、福袋限定のオリジナルフレーバー茶葉30グラム、茶こし付きマグカップ、ティースプーンに加え、税込4400円分の食事券や冬らしいノルディック柄のニットバッグ、ココスオリジナルデザインのマスキングテープやゼムクリップが含まれる。

注目は福袋限定の「ストロベリーハニーティー」だ。ネパールのカンチェンジュンガ茶園のフェアトレード茶葉を100パーセント使用し、ストロベリーとハニーの香りづけを施したオリジナルティーとなっている。ストレートティーとしてはもちろん、ミルクティーとしても楽しめる。

ストロベリーハニーティー（内容量：約30ｇ、約7～10杯分）

ニットバッグは包み焼きハンバーグやナイフ、スプーン、フォークといったココスらしい商品をデザインに取り入れた冬にぴったりのノルディック柄。500ミリリットルペットボトルや折り畳み傘も入る使いやすいサイズで、生地に厚みがあり、マチがあるため自立する。

包み焼きハンバーグ柄ニットバッグ（約W250×H200×D80㎜ ※持ち手は含みません)

茶こし付きマグカップはココスの店舗が英国風のイラストで描かれた陶磁器製。容量は380ミリリットルで、茶こしは取り外し可能なため手入れも簡単だ。

茶こし付きマグカップ（約Φ90×H130㎜）

マスキングテープはココスカラーのイエローとニットバッグと同じブラウンの2個セット。ゼムクリップはココスの「C」や包み焼きハンバーグ、CoCoプリン、ティーポットやティーカップをイメージしたデザインの5個セットとなっている。

マスキングテープ（約15㎜幅×５ｍ、全2種）

食事券は500円券8枚で、全国のココスで2025年12月26日から2026年6月30日まで利用できる。他のクーポンとの併用も可能だ。

ココス 冬の福袋お食事券4,000円分相当（500円券×8枚）

予約は店頭のみで受け付け、電話やウェブでの予約販売は実施しない。お渡し期間は2025年12月26日から2026年1月6日まで。予約は1人3個まで、予約時にレジで支払いが必要となる。販売店舗は全国のココス508店舗で、Airport Dining関西国際空港店では予約・販売を受け付けていない。