 Perfume・あ～ちゃん、結婚を発表！お相手はファンの一般男性 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ その他 記事

Perfume・あ～ちゃん、結婚を発表！お相手はファンの一般男性

エンタメ その他
注目記事
Perfume・あ～ちゃん【撮影：浜瀬将樹】
  • Perfume・あ～ちゃん【撮影：浜瀬将樹】

　Perfumeのあ～ちゃんこと西脇綾香が10日、自身のInstagramを更新。かねてより親交のあった一般男性との結婚を発表した。投稿では、「この度、一般男性と結婚しました」と報告し、ファンや関係者に向けて感謝の言葉をつづった。

　あ～ちゃんは投稿の中で、結婚相手について「昔からずっと友達で、互いにいろんなことを知っているBest Friend」と紹介し、「Perfumeのことを心から応援してくれているファンの人です！笑」と明かした。続けて、「ファンの人と結婚することは私の夢でした。10代の私、おめでとう！やったね！」と喜びをみせた。

　また、自身について「私はあ～ちゃんであり、西脇綾香であり、プライベートも仕事も何もかもが“私”を合成する一部で、裏も表もなく全てが私です」と語り、アーティストとしての自己像にも触れた。さらに、自身を象徴するワードとして「もしも、私自身を# で表現するとしたら、#Perfume #歌手 #singer #ダンス #3人組 #広島　#あ～ちゃん #おしゃべり #明るい #旅 #スイーツ #美容 #healthy #女性 #家族 …いろいろあると思いますが、この中には行く末、#お母さん #ママ #子供 #baby が私をかたどる一部として自然に入ってくるワードだと思って生きてきました」と、将来への思いも表現している。

　今回の発表報告を受け、Xでは「ファンと結婚」がトレンド入り。コメント欄には「結婚おめでとう」「あ～ちゃんなら楽しい幸せな家庭になるんだろうなぁ」「あ～ちゃんご結婚おめでとうございます」など、祝福の声が相次いでいる。なお、Perfumeは今年9月21日、Perfumeが公式サイトにて年内で活動休止（コールドスリープ）することを発表していた。

※Perfume・あ～ちゃんの結婚報告（Perfume・あ～ちゃんインスタグラムより）


Perfumeの活動休止発表に反響続々！中川翔子、きゃりーぱみゅぱみゅらが心境明かす | RBB TODAY
画像
Perfumeに関する情報は記載されていません。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/09/22/236876.html続きを読む »

Perfume、新アルバムの全曲配信が決定！特設サイトでの試聴もスタート | RBB TODAY
画像
Perfumeはアリーナツアーを成功させ、新アルバム「ネビュラロマンス 後編」をリリースし、東京ドーム公演も開催予定。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/08/14/234925.html続きを読む »

【Amazon.co.jp限定】ネビュラロマンス 後篇 (初回限定盤)(Blu-ray付)(特典:オリジナルクリアファイル(CDジャケットサイズ)付)
￥6,468
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
ネビュラロマンス 前篇 (通常盤) - Perfume
￥3,248
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
レーザービーム
￥250
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《平木昌宏》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

芸能人の結婚・出産・離婚

エンタメトピックス

トップトピックス

ピックアップ

page top