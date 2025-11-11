Perfume・あ～ちゃん、結婚を発表！お相手はファンの一般男性 | RBB TODAY

Perfumeのあ～ちゃんこと西脇綾香が10日、自身のInstagramを更新。かねてより親交のあった一般男性との結婚を発表した。投稿では、「この度、一般男性と結婚しました」と報告し、ファンや関係者に向けて感謝の言葉をつづった。

あ～ちゃんは投稿の中で、結婚相手について「昔からずっと友達で、互いにいろんなことを知っているBest Friend」と紹介し、「Perfumeのことを心から応援してくれているファンの人です！笑」と明かした。続けて、「ファンの人と結婚することは私の夢でした。10代の私、おめでとう！やったね！」と喜びをみせた。

また、自身について「私はあ～ちゃんであり、西脇綾香であり、プライベートも仕事も何もかもが“私”を合成する一部で、裏も表もなく全てが私です」と語り、アーティストとしての自己像にも触れた。さらに、自身を象徴するワードとして「もしも、私自身を# で表現するとしたら、#Perfume #歌手 #singer #ダンス #3人組 #広島 #あ～ちゃん #おしゃべり #明るい #旅 #スイーツ #美容 #healthy #女性 #家族 …いろいろあると思いますが、この中には行く末、#お母さん #ママ #子供 #baby が私をかたどる一部として自然に入ってくるワードだと思って生きてきました」と、将来への思いも表現している。

今回の発表報告を受け、Xでは「ファンと結婚」がトレンド入り。コメント欄には「結婚おめでとう」「あ～ちゃんなら楽しい幸せな家庭になるんだろうなぁ」「あ～ちゃんご結婚おめでとうございます」など、祝福の声が相次いでいる。なお、Perfumeは今年9月21日、Perfumeが公式サイトにて年内で活動休止（コールドスリープ）することを発表していた。

※Perfume・あ～ちゃんの結婚報告（Perfume・あ～ちゃんインスタグラムより）