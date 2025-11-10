乃木坂46・一ノ瀬美空、ドレス姿で妖艶な眼差し！『B.L.T.』初ソロ表紙飾る | RBB TODAY

11月28日、『B.L.T.2026年1月号』（東京ニュース通信社）が発売される。同誌では、乃木坂46・5期生の一ノ瀬美空が表紙と巻頭特集に登場。一ノ瀬がソロでB.L.T.の表紙を飾るのは初となる。

「B.L.T.2026年1月号」（東京ニュース通信社刊） 撮影／細居幸次郎

一ノ瀬は2023年発売の32ndシングル『人は夢を二度見る』で初の選抜入りを果たして以来、最新曲『ビリヤニ』まで連続して選抜メンバーとして活躍。TBSの朝の情報番組『THE TIME,』のレギュラーを今年の3月まで務め、バラエティー番組やファッションイベントにも多数出演し、活動の幅を広げている。

「B.L.T.2026年1月号」（東京ニュース通信社刊） 撮影／細居幸次郎

「B.L.T.2026年1月号」（東京ニュース通信社刊） 撮影／細居幸次郎

撮影では海と緑に囲まれた自然公園に連れ出して撮影を敢行。柔らかな陽の光の中で、彼女らしい屈託のない笑顔や、自然体の表情など、等身大の魅力そのままに切り取った。

「B.L.T.2026年1月号」（東京ニュース通信社刊） 撮影／前康輔

「B.L.T.2026年1月号」（東京ニュース通信社刊） 撮影／前康輔

中面グラビアには、約4年ぶりに田村真佑がB.L.T.に登場。今回は、自然の中で彼女の持つ力強さと凛とした美しさを表現すべく、清々しい空気に包まれたロケーションでの撮影を敢行した。あいにくの天気となったものの、その霧がかった山々が幻想的な雰囲気を生み、田村のクールで芯のある佇まいをより際立たせた。

「B.L.T.2026年1月号」（東京ニュース通信社刊） 撮影／HIROKAZU

「B.L.T.2026年1月号」（東京ニュース通信社刊） 撮影／HIROKAZU

乃木坂46・6期生の連載「グラビア向上委員会～gravure à la mode～」第2回には、愛宕心響が登場。毎号異なるテーマでメンバーの魅力を掘り下げる本企画。今回は、の名前にもある“響”の文字にちなみ、テーマを「残響」として撮影を行った。舞台となったのは、都会の中にありながら静けさを感じられる自然のロケーション。街の喧騒から少し離れたその空間で、愛宕が放つ澄んだ存在感を、響き合うように丁寧に切り取っている。

いぎなり東北産からは“宮城県産”の元気っ子・伊達花彩が登場。撮影ではデニムオンデニムのスタイリングを美しく着こなし、逸材感を発揮。ルームウェアのスタイリングでは、伊達にとっては珍しいローツインテール姿で人懐っこい笑顔も見せている。

AKB48の好評の研究生連載第5回目には、19期研究生・花田藍衣が登場。花田といえば、常にハッピーなオーラを纏い、最近は研究生でありながら2作連続で選抜入りを果たした超期待の存在。撮影では、甘いものをこよなく愛する女の子が抱く小さな野望を、わがままに！ポップに！表現してもらった。

多数メディアに登場し、人気を帯びつつある土田優空がB.L.T.に初掲載。優しい・柔らかい雰囲気を纏う彼女に合わせて、普段の表情が出るよう生活感溢れるスタジオにて撮影を行った。他誌にて話題を呼んでいる福井可憐がB.L.T.に即刻登場！印象的な顔立ちに合わせてアーティスティックなスタジオでの撮影を行った。

同号では他にも、#ババババンビ「#馬と鹿」、ハロー！プロジェクト「ハロラボ!!」羽賀朱音&井上春華（モーニング娘。'25）、宮沢友ukka「I & Yuu」、アナウンサー連載「ANA-LOG」浅倉美恩アナウンサー（フジテレビ）、SWEET STEADY「すいすての一ページ」音井結衣、結那「結那がいく！リアルYRPG」、声優・アーティスト連載「Real Voice」などが掲載される。

また別冊付録として一ノ瀬美空の両面超ビッグポスターが付属する。