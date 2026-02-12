 超ときめき♡宣伝部、『ミュージックジェネレーション』に全員そろって初登場！バレンタイン直前特集で「好きな人に歌ってほしい歌」明かす | RBB TODAY
超ときめき♡宣伝部、『ミュージックジェネレーション』に全員そろって初登場！バレンタイン直前特集で「好きな人に歌ってほしい歌」明かす

超ときめき♡宣伝部©フジテレビ
  • 国生さゆり©フジテレビ
  • 左から）国生さゆり、さまぁ～ず（大竹一樹、三村マサカズ）©フジテレビ
  • 左から）信子（ぱーてぃーちゃん）、長谷川忍（シソンヌ）©フジテレビ
  • 左から）超ときめき♡宣伝部、藤田ニコル©フジテレビ
  • 上段左から）井上清華（フジテレビアナウンサー）、藤田ニコル、国生さゆり、さまぁ～ず（大竹一樹、三村マサカズ）、信子（ぱーてぃーちゃん）、長谷川忍（シソンヌ） 下段左から）超ときめき♡宣伝部（辻野かなみ、杏ジュリア、坂井仁香、小泉遥香、菅田愛貴、吉川ひより）©フジテレビ

　12日19時より、『ミュージックジェネレーション』（フジテレビ系）にて「好きな人に歌ってほしい歌！好きな人に歌いたい歌！」がバレンタインデー直前特集として放送される。

　同番組は令和、平成、昭和の3世代の定番ソングを貴重映像とともに発表する音楽バラエティー。MCはさまぁ～ず（大竹一樹、三村マサカズ）が務め、進行は井上清華アナウンサーが担当する。

左から）国生さゆり、さまぁ～ず（大竹一樹、三村マサカズ）©フジテレビ

　今回のゲストには、令和世代からメンバー全員そろっての登場は初となる「超ときめき♡宣伝部」と藤田ニコル、平成世代から信子（ぱーてぃーちゃん）、長谷川忍（シソンヌ）、昭和世代代表として国生さゆりが初登場する。 　

　番組ではまず、世代別「好きな人に歌ってほしい歌」5選を発表。Aqua Timez、Official髭男dism、久保田利伸、斉藤和義、サザンオールスターズ、BE:FIRST、Mr.Children、Mrs. GREEN APPLE、M!LKなど、各世代の女性が“好きな人に歌ってもらうとキュンとする”楽曲が続々登場する。

左から）信子（ぱーてぃーちゃん）、長谷川忍（シソンヌ）©フジテレビ

　スタジオメンバー自身が選ぶ「好きな人に歌ってほしい歌」も紹介。信子は福山雅治、超ときめき♡宣伝部の坂井仁香と杏ジュリアはそろって清水翔太をセレクトした。

左から）超ときめき♡宣伝部、藤田ニコル©フジテレビ

　また、毎年この時期は「繁忙期？」だという国生は、「物悲しく歌詞を歌うのが好き」と語り、「I LOVE YOU」の歌詞から始まるあの名曲をセレクト。「“I LOVE YOU”とあまり言われたことがないので、言われたらとろけちゃうかも」と照れ笑いを見せる一幕もあった。

　続いては、世代別「好きな人に歌いたい歌」5選を発表。国生の『バレンタイン・キッス』はもちろん、aiko、あいみょん、=LOVE、今井美樹、西野カナ、Perfume、YUIといった女性アーティストの人気曲が次々と紹介される。

上段左から）井上清華（フジテレビアナウンサー）、藤田ニコル、国生さゆり、さまぁ～ず（大竹一樹、三村マサカズ）、信子（ぱーてぃーちゃん）、長谷川忍（シソンヌ） 下段左から）超ときめき♡宣伝部（辻野かなみ、杏ジュリア、坂井仁香、小泉遥香、菅田愛貴、吉川ひより）©フジテレビ

　ここでも、超ときめき♡宣伝部の吉川ひよりが“好きバレ確定の曲”と紹介したコレサワの楽曲を、さまぁ～ずも「すごくいい！」と絶賛。3世代のラインアップを見てみると、全世代にバレンタインデーソングが入っていることも明らかになる。


《アルファ村上》

