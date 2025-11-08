相楽伊織、2026年のカレンダー発売に喜び！「満足のいく1冊になりました」 | RBB TODAY

元乃木坂46でグラビアアイドルの相楽伊織が8日、2026 カレンダー発売記念イベントを都内にて行った。

完全撮り下ろしで撮影された同カレンダーは、ソファの上でリラックスした姿や優雅なティータイムなど、相楽の飾らない表情や何気ない仕草が切り取られてた作品となっている。

相楽伊織【撮影：小宮山あきの】

透け感のあるワンピース姿で登場した相楽は、カレンダーについて「今年は私が着たかった浴衣や私の好きなデニムの衣装を取り入れてもらえたので、満足のいく1冊になりました」と満面の笑み。今までカレンダーで着用したことがなかった“ニットの衣装”や“お風呂のシーン”もあると紹介し「全体的に色味や衣装も含めて、四季折々を楽しめるカレンダーになっています」と笑顔でアピールした。

相楽伊織【撮影：小宮山あきの】

撮影時の思い出を聞かれると「大雨の日で、日中はずっと都内のスタジオの中で撮影していたのですが、最後の浴衣のシーンを撮る夕方だけちょうど晴れて、すごく綺麗な夕日をバックに撮影ができたのが印象に残っています」とエピソードを披露。

相楽伊織【撮影：小宮山あきの】

「今日ファンの方の手元に渡りますが、どこに置いてほしい?」と振られると「複数買ってくださる方が多いと思うので玄関と寝室と、職場に置ける方はデスクと、宣伝も含めてお手洗いや給湯室にも置いてほしいです。あと1冊は保存用ということで…」とちゃめっ気たっぷりにアピール。「カレンダーは親しい人にプレゼントする?」との問いには「毎年両親とおばあちゃんに届けているので、遊びに行くとリビングに飾ってあるので嬉しいです。おばあちゃんたちはすごく喜んでくれています」と声を弾ませた。

相楽伊織【撮影：小宮山あきの】

また、今年1年を振り返った感想を聞かれると「自由にやらせてもらった1年でした。グラビア活動も楽しくて充実していましたし、自分の中で納得のいく写真が増えた1年だったので、グラビアを続けて来てよかったなという思いです」とコメント。2026年の目標については「グラビアを継続して、ひき続き表紙を飾ったり、デジタル写真集を発売したり、もっといろんな方に見てもらえるようになりたいです」と意欲を語った。

相楽伊織【撮影：小宮山あきの】

今月28歳の誕生日を迎える相楽。かねてより自炊レベルを上げたいと公言している相楽だが「レベルアップはできた?」と質問が飛ぶと「かなりしました。この前は筑前煮を作ったり、春雨サラダやカボチャサラダ、カボチャのスープも作ってレバートリーを広げています」と報告し「（28歳も）引き続き自炊の力を上げていきたいです」と意気込み。誕生日当日の予定については「お家でゆっくり過ごすのかなと思います」と笑顔で話した。