ILLIT、『年間ミュージックアワード』に2年連続出演！『Almond Chocolate』『Magnetic』スペシャルメドレー披露 | RBB TODAY

ILLIT(アイリット)が12月29日に放送された日本テレビ系列の音楽特番『発表！今年イチバン聴いた歌～年間ミュージックアワード2025～』（以下、『年間ミュージックアワード』）に出演し、ヒット曲『Almond Chocolate』『Magnetic』のスペシャルメドレーを披露した。

ILLITは、シックながらもキュートなポイントが盛り込まれたモノトーン衣装で登場。「今年日本で初めての単独公演を行い、ファンの方はもちろん家族の前でもステージを見せことができ、良い1年だった」と振り返った。

スペシャルメドレーのステージでは、煌びやかな舞台の中でILLITならではの弾ける魅力と多彩な表現力がより一層輝いた。『Almond Chocolate』では甘い歌詞を清涼感ある歌声で届け、『Magnetic』はデビュー時が蘇るフレッシュな魅力を伝えた。歌詞に合わせた様々な表情変化で視線を集め、1年の成長を感じさせるステージだった。

(P)&(C) BELIFT LAB Inc.

他にも今年話題のヒット曲であるAiScReamの『愛♡スクリ～ム！』に出演者の豪華な面々と共にWHONHEEが参加し、かわいさ溢れる姿が注目を集めた。

『年間ミュージックアワード』は、2025年を締めくくる日テレ系音楽の祭典。ストリーミングサービスで今年聴かれた楽曲が集結し、Spotifyのストリーミングデータをもとに、今年イチバン聴かれた歌を紹介する。

83位には、2024年3月にリリースされ世界的大ヒットを記録したILLITのデビュー曲『Magnetic』がランクイン。これは第五世代K-POPガールグループでは唯一の快挙だ。ILLITは去年、同番組にて『Magnetic』をガンバレルーヤの2人とコラボ披露し話題を集めたのに加え、同曲は現在Spotify7億ストリーミングを突破しており（11月12日基準）、K-POPグループのデビュー曲で新記録を打ち立て続けている。

また、今年2月14日に初の日本オリジナル曲としてリリースされた『Almond Chocolate』は、2025/4/14付「オリコン週間ストリーミングランキング」にて海外女性グループの今年配信開始楽曲で最高順位・最高再生数の10位にランクイン。TikTokのダンスチャレンジ動画でバイラルを巻き起こしロングヒットを続け、Billboard JAPAN集計で累計7900万ストリーミング超えのヒットを記録（12月3日時点）。J-POPシーンで圧倒的な存在感を見せている。

ILLITは引き続き、12月30日にTBS系『第67回 輝く！日本レコード大賞』、31日に『第76回NHK紅白歌合戦』への出演も決定している。とくに『第76回NHK紅白歌合戦』への2年連続出場はK-POP第5世代グループで初にして唯一の快挙で、ILLITの日本での根強い人気を立証している。

上昇気流に乗るILLITからますます目が離せない。

◇ILLITとは？

2023年6～9月に放送された『R U Next？』を通じて、YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHAで結成された、日本人メンバー2人（MOKA、IROHA）を含む多国籍5人組グループ。HYBE傘下レーベルの芸能事務所BELIFT LAB所属。自主的で積極的な意志（I WILL）と特別な何かを意味する代名詞（IT）の組み合わせで作られたグループ名には、「何にでもなれる潜在力を持つグループ」という意味が込められている。2024年3月25日、1stミニアルバム『SUPER REAL ME』をリリースしてデビュー。

■【写真】『セーラームーン』？モカ、アニメ級ビジュ

■【写真】ミンジュ、ベッドで見せた“無防備な可愛さ”

■【写真】「えぐかわ」イロハ、超至近距離SHOT