乃木坂46、約7年ぶりのオリジナルアルバムが2026年1月発売決定！有明アリーナで記念ライブも開催 | RBB TODAY

2026年1月14日、乃木坂46が5枚目のオリジナルアルバム『My respect』を発売する。オリジナルアルバムのリリースは、2019年4月発売の『今が思い出になるまで』以来、約7年ぶりとなる。

同作は、29thシングル『Actually...』から最新シングルまでの楽曲に加え、3期生から5期生の楽曲をDisc2として収録したType-A～C、それらをすべて網羅した完全生産限定盤、そして通常盤の計5形態で発売される。

また、アルバム発売を記念したライブ「乃木坂46 5th ALBUM MEMORIAL LIVE 『My respect』」を、2026年2月22日・23日に有明アリーナで開催することも決定した。

今回のアルバム発売は、6日にYouTubeチャンネル『乃木坂配信中』での生配信番組「乃木坂工事中10周年記念生配信」にて、「重大発表」としてキャプテン・梅澤美波から発表。 あわせて、YouTube ショッピングのストアカートからアルバムを予約した方、および乃木坂46モバイル会員を対象としたチケット超最速先行応募もスタートしている。