fromis_9、ワールドツアー「NOW TOMORROW」アンコール公演開催決定！新年を華やかにスタート | RBB TODAY

ガールズグループfromis_9が、新年をファンとともに迎える。

12月21日、所属事務所ASCENDは公式SNSに「2025-26 fromis_9 WORLD TOUR ENCORE [NOW TOMORROW.]」のポスターを公開し、アンコールコンサートの開催を発表した。

ポスターによると、fromis_9は2026年1月31日と2月1日の2日間にわたり、ソウル・高麗（コリョ）大学ファジョン体育館でワールドツアーのアンコール公演「NOW TOMORROW」を開催する。

（画像＝ASCEND）

今回のアンコールコンサートは、昨年8月から10月にかけてソウル、アメリカ、東京、台北など全11都市を巡ったワールドツアー「NOW TOMORROW」に寄せられたファンからの熱い声援に応える形で企画された。

fromis_9は、昨年8月9日・10日に行われたソウル公演に加え、追加開催された8月8日の公演まで全公演ソールドアウトを記録するなど、爆発的な反響を集めた。こうした実績を受け、今回のアンコールコンサートへの期待も高まっている。

fromis_9は今年、精力的な活動を続けてきた。6月に6thミニアルバム『From Our 20’s』をリリースし、久しぶりにファンのもとへカムバックした。タイトル曲『LIKE YOU BETTER』はMelon「TOP100」で3週連続上位圏にランクインし、7月には音楽番組「ミュージックバンク」（KBS2）で1位を獲得した。

さらに、12月2日にはリメイクシングル『White Memories』を公開した。『White Memories』は、2001年に歌手キム・ミンジョンが発表した同名楽曲を、fromis_9ならではの感性で再解釈した作品だ。公開直後にMelon「TOP100」67位にランクインし、その後14位までランクアップするなど、着実な人気を集めている。

このほかにもfromis_9は「2025 KBS歌謡祭 Global Festival」「2025 Korea Grand Music Awards（KGMA）」「Hanteo Music Festival」など、さまざまなイベントに出演し、ファンとの交流を続けてきた。2026年のアンコールコンサートを皮切りに新たなスタートを切るfromis_9が、今後どのような活躍を見せるのか注目が集まる。

なお、「2025-26 fromis_9 WORLD TOUR ENCORE [NOW TOMORROW.]」の詳細スケジュールは、今後fromis_9の公式SNSを通じて案内される予定だ。

（記事提供＝OSEN）

■【写真】fromis_9、「誰が一番かわいい？」

■【写真】再始動したfromis_9、雑誌撮影での自由奔放な魅力

■【写真】女優に転身した元fromis_9チャン・ギュリ、美背中披露