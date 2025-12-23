パク・ボゴム、BTS・V＆女優スジとの豪華3ショット公開！“国宝級ビジュアル”の集結に反響続々【PHOTO】 | RBB TODAY

俳優パク・ボゴム、BTSのV、女優スジが一堂に会し、圧巻のビジュアルで注目を集めた。

パク・ボゴムは12月22日、自身のインスタグラムを更新し、「MAY ALL OF OUR DAYS BE MERRY AND BRIGHT.（私たちの日々が楽しく、明るいものでありますように）」というコメントとともに数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、ラグジュアリーブランド「CELINE」のアンバサダーとして活動する3人がイベントに出席した際の様子が収められている。

パク・ボゴムは、ベージュのジャケットにレッドストライプのスカーフを合わせたクラシックなスタイルを披露。Vは、パープルのニットにブラックのカーディガンを重ね、柔らかく幻想的な魅力を放っている。スジは、ブラックのレザージャケットにロングブーツを合わせ、シックでありながらも妖艶な雰囲気を漂わせた。

3人は、顔を寄せ合っておどけた表情を見せたり、キュートなポーズを取ったりと、親しい関係性を感じさせる姿を見せた。クローズアップショットでも一切の隙を感じさせない透明感のある肌と整った顔立ちは、“国宝級ビジュアル”という言葉がふさわしい完成度だ。

（写真＝パク・ボゴムInstagram）

なお、パク・ボゴムは12月20日に開催された『2025 KBS芸能大賞』で「今年のバラエティタレント賞」を受賞する快挙を成し遂げた。

◇パク・ボゴム プロフィール

1993年6月16日生まれ。本名同じ。2011年に映画『ブラインド』（原題）で俳優デビューした。2015年に放送されたドラマ『恋のスケッチ～応答せよ1988～』や翌年放送の『雲が描いた月明かり』などがヒットし、一躍人気俳優に。2018年には女優ソン・ヘギョと共に主演を務めた『ボーイフレンド』で、韓国にとどまらない熱い人気に拍車をかけた。好青年ならではの爽やかなビジュアルから、韓国では「人間ポカリ」と呼ばれることも。2022年4月に兵役義務を終えて除隊した。

◇V プロフィール

1995年12月30日生まれ。韓国・大邱広域市出身。本名キム・テヒョン。身長179cm。2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、グループ内ではサブボーカルを務める。“美少年”と呼ぶに相応しいビジュアルとのギャップを感じさせる低音ボイスが特徴で、ボーカルラインの中でも主に中低音パートを担当している。優れたビジュアルが世界的に評価されており、映画情報サイト『TC Candler』が発表する「世界で最もハンサムな顔100人」の上位にたびたびランクインしている。兵役のため2023年12月11日に入隊し、2025年6月10日に除隊した。

◇ペ・スジ プロフィール

1994年10月10日生まれ。2010年デビューのガールズグループ「missA」のメンバーとして、K-POP界の最前線を駆け抜けた。2011年にドラマ『ドリームハイ』で女優デビュー。特に2012年公開の映画『建築学概論』では、“国民の初恋”と称されるほどの人気を得た。2017年12月のmissA解散後も女優としての活躍は目覚ましく、ドラマ『九家の書』『Vagabond/バガボンド』『スタートアップ：夢の扉』『アンナ』『イ・ドゥナ!』、映画『花、香る歌』『白頭山大噴火』などに出演した。

■【写真】パク・ボゴム、BTS・Vとともに表参道に

■【写真】BTS・V＆BLACKPINKリサ＆パク・ボゴム、“豪華すぎる集合写真”

■【写真】BTS・V、ベッド写真が流出!?