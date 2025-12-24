ボリューミーな美貌に釘付け…韓国女子ゴルファー、突然のオフSHOT放出にファン騒然「アガりますね」【PHOTO】 | RBB TODAY

韓国の人気女子ゴルファー、アン・ソヒョンが突如プライベートSHOTを公開して話題だ。

アン・ソヒョンは最近、自身のインスタグラムを更新。

ハトの絵文字をキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

投稿にはアン・ソヒョンのここ最近の近況とみられる写真が並んでいる。黒のワンピースを身にまとって自然を見つめる後ろ姿や、ノースリーブにホットパンツを合わせたラフな服装、さらにはゴルフウェア姿で自撮りをする様子など、さまざまなシチュエーションの写真が見る者の目を引く。

何より目が行くのは、メリハリ感のあるボリューミーな美貌。モデル顔負けのスタイルの良さを惜しげもなく披露し、多くのゴルフファンを虜にさせていた。

アン・ソヒョンの投稿には、「気分がアガりますね」「キュート！」「やっぱり素晴らしい」「なんでこんなに可愛いの？」など絶賛のコメントが寄せられている。

（写真＝アン・ソヒョンInstagram）

なお、アン・ソヒョンは去る11月19日、自身のファンクラブ「サフラン」の会員やスポンサー社らとともに、社会的弱者層への暖房費支援金準備のためのチャリティーゴルフ大会を開催。同大会で集めた寄付金を韓国ワールドビジョンに全額伝達し、ラウンド後に実施したオークションで発生した収益もやはり同団体に寄付していた。

◇アン・ソヒョン プロフィール

1995年4月16日生まれ。身長167cm。幼い頃はピアニストを夢見ていたが、父親にゴルフ練習場へと連れられたのをきっかけに、小学5年生からゴルフを始める。2013年に韓国女子プロゴルフ協会（KLPGA）に入会。優れた美貌と圧巻のスタイルで、韓国のみならず日本でも注目を集めている。

