「理想のお姉さん！」『梨泰院クラス』での超絶美貌が日本でも話題に、34歳女優の肌見せニット姿【PHOTO】 | RBB TODAY

ドラマ『梨泰院クラス』で日本でも一躍名の知れた女優クォン・ナラの最新ビジュアルに注目したい。

クォン・ナラは最近、自身のインスタグラムを更新。黒いハートの絵文字を一つ添え、複数の写真を投稿している。

写真には、黒のオフショルダーニットに、すっきり整えられたショートボブヘアという組み合わせで、洗練された美を見せつけるクォン・ナラの姿が収められている。

コメント欄やネット上には「美しすぎる」「理想のお姉さん！」「応援しているよ」「来年も良い年になりますように」「長いのもいいけどショートもいいね」といった反応が上がったりもしたりした。

（写真＝クォン・ナラInstagram）

◇クォン・ナラ プロフィール

1991年3月13日生まれ。本名クォン・アユン。2012年にHELLOVENUS（ハローヴィーナス）のメンバーとしてデビューし、2017年放送のドラマ『あやしいパートナー』で演技活動を本格化させた。その後も『マイ・ディア・ミスター～私のおじさん～』『親愛なる判事様』『ドクター・プリズナー』といったドラマで助・主演を務め、2020年に放送された『梨泰院クラス』で主人公の初恋相手を演じ、“売れっ子”女優となった。

