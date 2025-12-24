“ほぼ紐ドレス”で話題を集めたミヨン、背中全開バックレス衣装で大胆肌見せ「息できない」【PHOTO】 | RBB TODAY

i-dleのミヨンが、大胆な姿でファンを魅了した。

ミヨンは最近、自身のインスタグラムを更新し、写真を投稿した。

公開された写真には、淡いイエローのドレスを着用したミヨンの姿が収められている。ホルターネックで背中が大きく開いたバックレスドレスからは、引き締まったボディラインがあらわになり、視線を奪う。

シニヨンヘアも相まって、柔らかな光の中で放たれる洗練されたビジュアルは、まるで妖精のような雰囲気を漂わせている。

この投稿を見たファンからは、「かわいい」「どうしてこんなに綺麗なの？」「息できない」「この美しさは反則」といったコメントが相次いで寄せられている。

（写真＝ミヨンInstagram）

なお、i-dleは来年2月21・22日に、ソウル・KSPOドームで4度目となるワールドツアー「Syncopation」を開催する。

◇ミヨン プロフィール

1997年1月31日生まれ。本名チョ・ミヨン。韓国の5人組女性アイドルグループi-dle（前(G)I-DLE）の一員として、2018年5月2日にミニアルバム『I am』でデビュー。圧倒的な歌唱力と優れたルックスで人気を博している。2018年にCUBEエンターテインメントに入社したが、もともとはYGエンターテインメントに所属しており、BLACKPINKメンバー候補の1人だった。

