伊達さゆり、2nd写真集の大胆‟大人カット”にLiella!のメンバーから反響 | RBB TODAY

声優・伊達さゆりが6日、都内にて「伊達さゆり 2nd写真集 シルエット」（KADOKAWA）の発売記念イベントを開催し報道陣の囲み取材に応じた。

伊達さゆり【写真：竹内みちまろ】

撮影は今年5月に香港・マカオで行った。12月にデビュー5周年という節目を迎える伊達の表情・佇まいなどから伝わるエモーショナルなシーンを多く収録し見どころの多い内容に仕上がっている。

ファン待望の2nd写真集がリリースされた感想を尋ねられると、伊達は「すごく嬉しいです。『待望』と言って頂けてすごく嬉しい気持ちでいっぱいです」と声を弾ませた。

伊達さゆり 2nd写真集 シルエット （C)KADOKAWA 撮影／藤原宏

伊達は『ラブライブ！スーパースター!!』澁谷かのん役を担当し同作品のスクールアイドルグループ・Liella!のメンバーとしても活動中。2nd写真集のリリースが決定したことを知った多くの仲間たちから祝福のメッセージをもらったそう。「Liella!のメンバーで米女メイ役の薮島朱音ちゃんとはよくメッセージをやり取りするのですが」と明かし、「マカオで撮った1枚なのですが黒いお衣装を身にまとった夜景の大人っぽいカットなどを『好き』と言ってくれて、『キャー！』と言ってくれました」と裏表紙にも使われている肩と背中を大胆に露出したブラックドレスのカットの反応を紹介した。

デビュー5周年については「自分の中でもまだ実感がわいてはいなのですが、この5年がすごく濃かったので」といい、「楽しいことももちろんですし、自分の中で『これはどうしようかな』と考えた5年だったなと思います」と実感を込めて言葉に。「『声が好きです』と言ってくださる方の声が本当に嬉しいので、声を使うお仕事が本当に楽しいなと思います」と目を輝かせた。

