樽出し生ワインを使用した贅沢ジェラートも！シャトレーゼ、2025年収穫ぶどうの“秋のワインフェア”実施 | RBB TODAY

シャトレーゼが秋のワインフェアを実施する。フェアでは、2025年収穫の山梨県産甲州種ぶどうを使用した「甲州ヌーヴォー 生ワイン（非加熱処理）」が数量限定で発売される。11月7日または11月14日から順次販売開始予定で、発売日は店舗により異なる。

同商品は白辛口で、樽出し生ワイン「シャトレーゼヌーヴォー甲州」として展開。ワイン代のみで本体価格900円（税込990円）、ボトル代は1本185円（税込203円）となっている。次回ボトルを持参すればボトル代は無料になる。

柑橘系の爽やかな香りとしっかりとした酸味、生ヌーヴォーは今だけの限定品。フレッシュで贅沢なおいしさが楽しめる。

また、樽出し生ワインを使用したジェラートも登場。赤はカベルネ・ソーヴィニヨン、白はシャルドネを使用し、1個（税込167円）、同種4個入（税込626円）で販売する。生ワインの果実感を引き立てる、マスカルポーネのコクとキャラメルの香ばしさが楽しめる。

シャトレーゼ「秋のワインフェア」

さらに、2025年収穫のぶどうを使った新酒ワインも展開。マスカットベーリーAを使用した赤ワインは「穏やかな酸味と渋みの軽やかな赤ワイン」で、本体価格1500円（税込1650円）。甲州を使用した白ワインは「柑橘系果実の香りと程よい酸味の白ワイン」、甲斐美嶺を使用した白ワインは「華やかな香りとさわやかな酸味の白ワイン」で、いずれも同価格で展開される。

日本酒も登場。白馬錦純米吟醸は口に含んだ瞬間に広がる、さわやかな吟醸香と上品なお米の甘みが特長。すっきりとして飲みやすい日本酒だ。本体価格1800円（税込1980円）で販売する。