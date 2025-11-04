 樽出し生ワインを使用した贅沢ジェラートも！シャトレーゼ、2025年収穫ぶどうの“秋のワインフェア”実施 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム ライフ グルメ 記事

樽出し生ワインを使用した贅沢ジェラートも！シャトレーゼ、2025年収穫ぶどうの“秋のワインフェア”実施

ライフ グルメ
注目記事
シャトレーゼ「秋のワインフェア」
  • シャトレーゼ「秋のワインフェア」
  • シャトレーゼ「秋のワインフェア」
  • シャトレーゼ「秋のワインフェア」
  • シャトレーゼ「秋のワインフェア」
  • シャトレーゼ「秋のワインフェア」
  • シャトレーゼ「秋のワインフェア」
  • シャトレーゼ「秋のワインフェア」
  • シャトレーゼ「秋のワインフェア」

　シャトレーゼが秋のワインフェアを実施する。フェアでは、2025年収穫の山梨県産甲州種ぶどうを使用した「甲州ヌーヴォー 生ワイン（非加熱処理）」が数量限定で発売される。11月7日または11月14日から順次販売開始予定で、発売日は店舗により異なる。

　同商品は白辛口で、樽出し生ワイン「シャトレーゼヌーヴォー甲州」として展開。ワイン代のみで本体価格900円（税込990円）、ボトル代は1本185円（税込203円）となっている。次回ボトルを持参すればボトル代は無料になる。

　柑橘系の爽やかな香りとしっかりとした酸味、生ヌーヴォーは今だけの限定品。フレッシュで贅沢なおいしさが楽しめる。

　また、樽出し生ワインを使用したジェラートも登場。赤はカベルネ・ソーヴィニヨン、白はシャルドネを使用し、1個（税込167円）、同種4個入（税込626円）で販売する。生ワインの果実感を引き立てる、マスカルポーネのコクとキャラメルの香ばしさが楽しめる。

シャトレーゼ「秋のワインフェア」

　さらに、2025年収穫のぶどうを使った新酒ワインも展開。マスカットベーリーAを使用した赤ワインは「穏やかな酸味と渋みの軽やかな赤ワイン」で、本体価格1500円（税込1650円）。甲州を使用した白ワインは「柑橘系果実の香りと程よい酸味の白ワイン」、甲斐美嶺を使用した白ワインは「華やかな香りとさわやかな酸味の白ワイン」で、いずれも同価格で展開される。

　日本酒も登場。白馬錦純米吟醸は口に含んだ瞬間に広がる、さわやかな吟醸香と上品なお米の甘みが特長。すっきりとして飲みやすい日本酒だ。本体価格1800円（税込1980円）で販売する。


東京カレンダー 2025年 12月号 [雑誌]
￥891
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
料理は知識が9割
￥1,584
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《村上弥生》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

グルメ

ライフトピックス

トップトピックス

ピックアップ

page top