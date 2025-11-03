 乃木坂46、最新シングル「ビリヤニ」MVが11月6日24時に公開決定！ | RBB TODAY
乃木坂46、最新シングル「ビリヤニ」MVが11月6日24時に公開決定！

乃木坂46『ビリヤニ』通常盤ジャケット
　11月26日発売となる乃木坂46の40thシングル「ビリヤニ」のMUSIC VIDEOの公開が決定した。乃木坂46のオフィシャルSNSにて公開されたティザー映像で告知された。公開は11月6日24時になり、同時に楽曲の先行配信もスタートする。

乃木坂46『ビリヤニ』TYPE-Bジャケット

　今年2月にお披露目となった6期生から、鹿児島県出身・瀬戸口心月と秋田県出身・矢田萌華の2人が表題曲のWセンターを務める同作。ティザー映像でもふたりが会話をしているシーンとなっている。同日の公開直前には「乃木坂工事中10周年記念生配信」が乃木坂配信中のYouTubeチャンネルで配信される。

乃木坂46『ビリヤニ』TYPE-Aジャケット

《アルファ村上》

