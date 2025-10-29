元モー娘。森戸知沙希の“大人の女性”になった姿を収録！10年間の“成長”を収めた写真集電子版が配信決定 | RBB TODAY

11月5日、元モーニング娘。森戸知沙希のデビュー10周年記念写真集『Co10r Moment』（ワニブックス）の電子版配信が開始される。

森戸はモーニング娘。を卒業後、2023年11月に1年半の留学を終えソロ活動の幅を広げている。 同作は紙版が2024年11月5日に発売され、2025年11月5日より電子書籍での配信がスタートする。

同作のテーマは「十年旅」。 初めての海外ロケを敢行し、カントリー・ガールズ時代の雰囲気を残す少女のような透明感、モーニング娘。の頃の溌溂としたイメージ、そして今、多くの経験をし大人の女性となった森戸の姿を収録。 あらゆるシチュエーションで見られる様々な表情からは、この10年間の成長が表現されている。電子版写真集は、DMMブックス・楽天Kobo・ブックライブ・Reader Storeなどの電子書店で購入できる。