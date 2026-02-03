ILLIT、日本人メンバー・モカの故郷へ！“福岡日帰り旅”でハプニング続出…ドタバタバラエティ成長記に注目 | RBB TODAY

ILLITが“福岡日帰り旅行”を敢行し、話題を集めている。

2月2日、ILLITは公式YouTubeチャンネルを通じてオリジナルコンテンツ『SUPER ILLIT』シーズン3の第1話を公開した。

【写真】『セーラームーン』？日本人メンバーモカのアニメ級ビジュ

約9か月ぶりに復活した『SUPER ILLIT』のオープニングは、メンバーへのサプライズ企画でスタートした。新シーズンのティザー撮影だと思って集まったメンバーたちは、「福岡へ日帰り旅行」という文字を確認するやいなや、驚きのあまり言葉を失った。直後に制作陣から「空港出発まで残り30分」と告げられると、メンバーたちは事態を把握し、大急ぎで準備に取り掛かった。

（画像＝BELIFT LAB）

メンバーたちは、予想外の旅行に期待を膨らませた。特にモカは、メンバーと共に自身の故郷である福岡に到着すると、喜びをにじませる様子を見せた。また、ウォンヒは自分たちに気づいた現地のタクシー運転手にデビュー曲『Magnetic』を歌い、持ち前の明るさで雰囲気を盛り上げた。

しかし、ILLITの旅は順調にはいかなかった。チームに分かれて移動するも目的地を間違え、紆余曲折の末に合流。さらに、制作陣から支給された経費を韓国に忘れてきたことが発覚するというハプニングに見舞われた。これに対し制作陣は、即興で『SUPER ILLIT』のエンディング曲を作るミッションを提示。5人は瞬時にビート、ハーモニー、効果音の担当を振り分け、完璧なコンビネーションで可愛らしい“SUPER ILLITソング”を完成させ、旅を続行した。

福岡日帰り旅行の続編は2月9日午後9時に公開予定だ。『SUPER ILLIT』は、歌やパフォーマンスだけでなく、あらゆる分野で「最高」を目指して奮闘するILLITの挑戦を描いたオリジナルコンテンツだ。シーズン3では、メンバー5人による波乱万丈なバラエティ成長記が繰り広げられる。

なお、ILLITは4月より日本で放送予定のTVアニメ『魔法の姉妹ルルットリリィ』のオープニング主題歌『Bubee』の歌唱アーティストに抜擢された。ILLITは、弾むような音色とトレンド感あふれる感性を強みに、アニメーションや映画、バラエティ番組など、さまざまな分野のOSTに参加し、存在感を広げている。

（記事提供＝OSEN）

◇ILLITとは？

2023年6～9月に放送された『R U Next？』を通じて、YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHAで結成された、日本人メンバー2人（MOKA、IROHA）を含む多国籍5人組グループ。HYBE傘下レーベルの芸能事務所BELIFT LAB所属。自主的で積極的な意志（I WILL）と特別な何かを意味する代名詞（IT）の組み合わせで作られたグループ名には、「何にでもなれる潜在力を持つグループ」という意味が込められている。2024年3月25日、1stミニアルバム『SUPER REAL ME』をリリースしてデビュー。

■【写真】「そんなことしないで」ミンジュ、ベッドで見せた“無防備な可愛さ”に胸キュンするファン続出

■【写真】日本人メンバー・イロハ、透き通るような“白肌”にクギ付け！上目遣いにキュン

■【写真】まさに初恋ビジュアル…ウォンヒ、制服風ワンピースで“清楚かわいい”魅力全開！