桃月なしこ、水着で魅せるグラマラスボディ！表紙を飾るグラビアムックが14日発売 | RBB TODAY

14日に発売される『BLT MONSTER Round 6』（東京ニュース通信社）の表紙・裏表紙画像が公開された。最新号では、表紙を桃月なしこ、裏表紙を沢美沙樹が飾る。

同作は、女性の肉感、肌感、質感をとらえ、彼女達の奥底に眠る“怪物”に迫ることをコンセプトにしたグラビアムックである。

通常版の表紙には、艶やかでシャイニーな雰囲気をまとい、表情の奥に宿る凛とした強さを感じさせるカットを採用。柔らかな光の中で、素肌に宿る透明感と凛とした眼差しが交差する瞬間を捉え、今の桃月らしさを表現するのにふさわしい1枚となった。限定表紙版には、桃月の存在感、迫力が伝わるカットを採用し、通常版とはまた違った魅力が詰まった1枚となっている。

裏表紙を務めるのは、「ミスマガジン2024」のファイナリスト選出後、数々の媒体に登場し勢いを見せる19歳の沢美沙樹だ。通常版の裏表紙は、深い緑が広がる川をバックにこちらを見つめるカットを採用。少し影がかかり、表紙にも負けず劣らない力強さを兼ね備えたカットとなっている。また、限定表紙版の裏表紙は、丸太の上にまたがり、沢の美ボディが堪能できるカットとなっている。

今回表紙と巻頭グラビアを務める桃月は、24ページにわたるロンググラビアを披露する。『魔進戦隊キラメイジャー』で悪の幹部・ヨドンナ役を演じ注目を集めたほか、ドラマ『セイサイのシナリオ』では主演を務め、放送中のTVアニメ『不器用な先輩。』ではゲスト声優として参加するなど、その活動の幅を広げている。

同作では、素肌感を生かしたナチュラルなカットから、王冠をまとった凛とした姿まで、品格と強さを併せ持つ彼女の魅力を収録。B4サイズというスケールで、グラビア界を牽引し続ける彼女の美しさを存分に堪能できる。

沢のグラビアは、古民家と緑豊かな自然が広がるロケーションで、“少女の危うさ”をテーマに撮影を敢行。19歳になったばかりの彼女が見せる、あどけなさとふとした瞬間の大人びた表情。その間に生まれる繊細なギャップを切り取り、今この瞬間にしか映せない"等身大の彼女"を収めた。

元CAで、YouTubeチャンネル『佐久間宣行のNOBROCKTV』への出演や俳優業でも話題を呼ぶ風吹ケイが『BLT MONSTER』に初登場する。撮影では、シュールな“ひとり運動会”を開催。4着の衣装を着て、赤組や白組に加え、審判や応援団にも扮した。玉入れや綱引き、障害物競走など運動会の定番種目を次々とこなし、その度にスライムのように形を変えるバストは注目だ。ダイナマイトボディーゆえに成立した、勢い感じるグラビアとなっている。

2024年にグラビアデビュー後、“令和の超新星”として瞬く間に注目を集めた山田あいが、本誌に初登場。撮影では、普段の"水着"姿とは違うものを見たい、というテーマを掲げ、コルセットやリボンなどを用意。超次元のグラマラスボディーと美しいビジュアルで着こなした。

アイドルグループ・NEO JAPONISMの瀬戸みるかが登場。“花”をどの衣装でも使用し、可愛い花から妖艶な花になるようなイメージで、瀬戸みるかの可愛らしさと色っぽい魅力を収めた。また、「あなたが明日を生きるため、私たちは今日を闘う」というグループのスローガンから着想を得て、“花＝生命力”と位置づけ、生きることの艶やかさ、美しさを鮮やかに切り取った。瀬戸の持つ無垢な可愛らしさと、大人の女性としての色香が交錯する一篇となっている。

また限定表紙版の発売も決定。一部店舗にて、通常版とは表紙・裏表紙絵柄が異なる『BLT MONSTER Round 6限定表紙版』が発売される。

セブンネットショッピングでは購入者特典として、桃月なしこ、風吹ケイ、山田あい、瀬戸みるか（NEO JAPONISM）、沢美沙樹の2L判生写真から選択できる特典が用意される。