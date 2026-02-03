 観月ありさ夫妻、布袋寅泰の誕生日ライブで記念3ショット！夫婦そろって“布袋T”着用 | RBB TODAY
観月ありさ夫妻、布袋寅泰の誕生日ライブで記念3ショット！夫婦そろって“布袋T”着用

観月ありさ【写真：竹内みちまろ】
  • 観月ありさ【写真：竹内みちまろ】

　2日、実業家の青山光司氏が自身の公式インスタグラムを更新。妻で女優の観月ありさとともに、ギタリスト・布袋寅泰のライブを鑑賞したことを報告し、3人の記念ショットを公開した。

　1月31日と2月1日の2日間にかけて、アーティスト活動45周年を迎えた布袋寅泰のスペシャルライブ「HOTEI 45th CELEBRATION GIGS」が開催され、2人は同公演を訪れていた。青山氏は「布袋寅泰さんの45周年お誕生日ライブに行ってきました」と報告。公開された写真は、中央の布袋を挟んで青山氏と観月が並んだ3ショットだ。夫婦そろってライブグッズのTシャツを着用しており、布袋が二人の肩を抱くなど和やかな雰囲気が伝わってくる一枚となっている。

　あわせて、青山氏が小学生の頃から布袋の楽曲を聴いていたことや、中学・高校時代には周囲の友人たちが憧れてバンドを組んでいたことなどを回顧。「そんな憧れの布袋さんと今この様にお会い出来るなんて幸せです」と、長年のファンとしての喜びをつづり、最後は「お誕生日おめでとう御座います。そして、いつも有難う御座います。ライブも最高でした。」と締めくくった。

　観月と青山氏は2015年3月に結婚。同年11月には、インドネシア・バリ島で結婚式を挙げたことを観月が自身のブログで報告している。


《平木昌宏》

