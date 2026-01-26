元日向坂46・宮田愛萌、鍛え上げたヒップライン披露！1st写真集ポストカードのセクシーカット公開 | RBB TODAY

26日、元日向坂46・宮田愛萌の1st写真集『Lilas』（幻冬舎）の公式アカウントが更新され、封入特典となるポストカードの絵柄が公開された。

同作は1月28日に発売される、宮田にとって初の写真集。今回公開されたのは、清潔感のある白い衣装をまとい、ベッドの上でリラックスした表情を見せるカットだ。体を横向きにした状態からこちらを振り返るようなポーズで、柔らかな光の中に映し出される滑らかなヒップラインと脚線美が印象的な一枚となっている。

このカットは「写真集のために鍛えたヒップラインに注目の一枚」と紹介され、撮影に向けてボディメイクに励んだ成果が存分に感じられるショットに仕上がっている。また、宮田本人のお気に入りポイントとして「足のネイルがちょっと見えているところ」も挙げられており、細部にまでこだわりが詰まった一枚であることがうかがえる。

この投稿を見たファンからは、「愛萌ちゃん本当に魅力的で、カッコいい…」「太ももへの流れが最高に綺麗です」「大人っぽくて最高…」「努力の成果がしっかり伝わってきます！」などの声が寄せられている。

※宮田愛萌1st写真集『Lilas』より公開された封入ポストカードの絵柄（宮田愛萌1st写真集『Lilas』公式アカウントより）