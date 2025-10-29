乃木坂46、40thシングル『ビリヤニ』ジャケットアートワーク公開！コンセプトは「ホリデーギフト」 | RBB TODAY

11月26日に発売される乃木坂46の40thシングル『ビリヤニ』のCDジャケット・アートワークが公開された。

乃木坂46『ビリヤニ』TYPE-Bジャケット

乃木坂46『ビリヤニ』TYPE-Cジャケット

乃木坂46・40thシングル『ビリヤニ』ジャケット写真

同作のアートワークのコンセプトは「ホリデーギフト」。たくさんのプレゼントボックスに囲まれながら、想いが届くようにとギフトの準備をするメンバー。ガーリーで可愛いらしい世界観の中にも、どこか乃木坂46らしい繊細さや上品さを感じるビジュアルだ。

37thシングル『歩道橋』からグループのクリエイティブを手掛ける和田昇・NKCNがクリエイティブディレクション・アートディレクションを担当している。

乃木坂46『ビリヤニ』TYPE-Dジャケット

乃木坂46『ビリヤニ』“久保史緒里”特別仕様盤ジャケット

乃木坂46『ビリヤニ』通常盤ジャケット

今年2月にお披露目となった6期生から、鹿児島県出身・瀬戸口心月と秋田県出身・矢田萌華の2人が表題曲のWセンターを務める今作。5期生の五百城茉央がアンダーのセンターを務めることも発表され、グループの層の厚さが示されている。初回仕様限定盤TYPE-A、B、C、Dの4形態と通常盤で展開。初回仕様限定盤には応募特典シリアルナンバーとメンバー生写真1枚が封入される。