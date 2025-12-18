玉置浩二、NHK紅白歌合戦に出場決定！新曲「ファンファーレ」をテレビ初披露 | RBB TODAY

12月31日放送の「第76回NHK紅白歌合戦」に玉置浩二が特別企画として出場することが決定した。

同番組で披露するのは、TBS系日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』のドラマ主題歌として3年ぶりに書き下ろした「ファンファーレ」だ。北海道で育った自身の幼少期を重ね合わせ、勝ち負けではなくそのままの自分で進んでいくことの大切さを歌った応援歌となっている。紅白のステージがテレビ初披露となる。

玉置はコメントで「今年も紅白歌合戦に出場させていただきます。今みなさんの心が愛に繋がっていけますように、一生懸命歌います。良いお年をお迎えください！」と述べた。玉置は今回で4回目のソロ出場。1985年、2022年には安全地帯のメンバーとしても出場している。

「第76回NHK紅白歌合戦」は12月31日午後7時20分から11時45分まで、NHK総合、BS4K、BS8K、ラジオ第1で放送される。