田中美久、ランジェリー姿で“ふっくらバスト”披露！持ち前の美貌で表紙を飾る | RBB TODAY

28日に発売された『FLASH』（光文社）最新号で、元HKT48の田中美久が表紙・巻頭・中面に登場している。
表紙では、淡いピンクのオフショルダートップスを少しずらし、こちらを見つめる柔らかな表情が印象的だ。 アイドルからグラビア、そして女優へと進化し続ける田中が、ピンクづくしのスタイリングで美貌を披露。誌面では、ベッドに横たわり、光沢のあるピンクのランジェリー姿でこちらを見上げるカットなども掲載されている、豪華14ページの特集だ。 グラビア撮影の様子を収録した付録DVDも同梱される。
田中は熊本県出身の24歳。2013年にHKT48の3期生として加入し、2023年末に同グループを卒業。現在は放送中のドラマ『良いこと悪いこと』（日本テレビ系）で、丸藤萌歌役で出演。 11月5日からはASTRHYME RECORDSの第一弾楽曲『mote mote♡』の配信も開始される予定だ。
