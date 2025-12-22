皮膚が裂けリンパ液がだらだら…元巨人投手の父と女優母を亡くした韓国インフルエンサー、闘病写真公開 | RBB TODAY

韓国の国民的女優チェ・ジンシルさんの娘でインフルエンサーのチェ・ジュンヒが、過去のつらい経験を振り返った。

12月21日、チェ・ジュンヒは自身のインスタグラムを更新。全身性エリテマトーデス（ループス病）闘病中だった頃の脚の写真を投稿した。

公開された写真のチェ・ジュンヒの脚は包帯で巻かれており、その下から見える皮膚は赤い発疹で覆われた深刻な状態だった。チェ・ジュンヒはこの状態について「脚の脂肪吸引じゃない。身長のわりに太りすぎていて、皮膚が全部裂けて、皮膚の汗腺からリンパ液がだらだら流れて、こんなふうに生きていた」と説明した。

さらに「健康のために少し太りなよって？いやいやいや。こんな時期があったのに戻りたいと思う？“痩せ人間ハッピー”」などとして、痩せている状態でもダイエットを続ける理由を語った。

また「毒素＋体脂肪＋高血圧200超＋甲状腺が圧迫されて、体重のせいで股関節も全部壊れるかと思った。ダイエットが私を生かした」とも強調している。

（写真＝チェ・ジュンヒInstagram）

チェ・ジュンヒは過去、全身性エリテマトーデスの影響でリンパ腫の合併症も患い、苦しんだことがある。当時は闘病の副作用で体重が96kgまで増えたが、ダイエットで41kgまで減量したとSNSを通じて伝えていた。

以降、あまりに細すぎる体型に健康状態を心配する声もあったが、チェ・ジュンヒは体成分検査の結果を公開し、自身が「低体重の健康型」だとして説明していた。

（記事提供＝OSEN）

◇チェ・ジュンヒ プロフィール

2003年3月1日生まれ。インフルエンサー。母は韓国の国民的女優だったチェ・ジンシルさんで、父は読売ジャイアンツでもプレーしたプロ野球選手チョ・ソンミンさん。両親は2000年に結婚したが、2004年に離婚。その後、母は2008年に、父は2013年に突然この世を去っている。いずれも享年39歳。2022年2月にY-BLOOMエンターテインメントと専属契約を結び、母と同じく女優として活動すると伝えられたが、同年5月に契約解除となった。

■【写真】チェ・ジュンヒ、驚愕ビフォーアフターが話題

■【写真】「ガリガリで気持ち悪い」チェ・ジュンヒに心配の声

■妻はトップ女優…元巨人の“悲運の韓国人投手”、チョ・ソンミンとは？