えなこ、ハロウィン写真集『カワイイナイト』告知！ゴージャス＋セクシーな衝撃カット公開 | RBB TODAY

 えなこ、ハロウィン写真集『カワイイナイト』告知！ゴージャス＋セクシーな衝撃カット公開
えなこ、ハロウィン写真集『カワイイナイト』告知！ゴージャス＋セクシーな衝撃カット公開

えなこ【写真：竹内みちまろ】
  • えなこ【写真：竹内みちまろ】

　17日、コスプレイヤーのえなこが自身のInstagramを更新し、ハロウィン写真集『カワイイナイト』を告知した。


　同作は、2024年12月開催のコミックマーケット105で頒布された、ハロウィンをテーマにした写真集。えなこは投稿で、同作からクレオパトラ風のゴージャスなコスプレ姿を公開。胸元が大胆に開いたセクシーな装いとなっている。えなこは「ハロウィン写真集『カワイイナイト』発売中です　えなこみゅ公式通販、amazonでゲットできるよ」と告知した。

　同投稿には、「とってもゴージャスで美しい」「コスプレ界のクレオパトラやないかーい　めちゃカワ」「女王様ぁ」「バッチリめちゃくちゃカワイイです！」など、称賛の声が寄せられている。

※えなこのハロウィン写真集『カワイイナイト』告知（えなこ公式インスタグラムより）


《平木昌宏》

