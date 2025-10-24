えなこ、ハロウィン写真集『カワイイナイト』告知！ゴージャス＋セクシーな衝撃カット公開 | RBB TODAY

17日、コスプレイヤーのえなこが自身のInstagramを更新し、ハロウィン写真集『カワイイナイト』を告知した。
同作は、2024年12月開催のコミックマーケット105で頒布された、ハロウィンをテーマにした写真集。えなこは投稿で、同作からクレオパトラ風のゴージャスなコスプレ姿を公開。胸元が大胆に開いたセクシーな装いとなっている。えなこは「ハロウィン写真集『カワイイナイト』発売中です えなこみゅ公式通販、amazonでゲットできるよ」と告知した。
同投稿には、「とってもゴージャスで美しい」「コスプレ界のクレオパトラやないかーい めちゃカワ」「女王様ぁ」「バッチリめちゃくちゃカワイイです！」など、称賛の声が寄せられている。
※えなこのハロウィン写真集『カワイイナイト』告知（えなこ公式インスタグラムより）
