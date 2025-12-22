 ME:I、メンバー4名が脱退発表....COCORO、RAN、SHIZUKU、KOKONAが年内で活動終了 | RBB TODAY
ME:I、メンバー4名が脱退発表....COCORO、RAN、SHIZUKU、KOKONAが年内で活動終了

COCORO、RAN、SHIZUKU、KOKONA【撮影／竹内みちまろ】
　22日、ガールズグループ・ME:Iの所属事務所「LAPONE GIRLS」が公式サイトを更新。メンバーのCOCORO、RAN、SHIZUKU、KOKONAの4名が年内で活動終了することを発表した。


　この日、同社は4名について「2025年12月31日をもちまして、弊社との専属マネジメント契約を満了し、ME:Iとしての活動を終了いたします」と報告。続けて「日頃より温かいご支援を賜っておりますファンの皆さまには、突然のご報告となりますことを、深くお詫び申し上げます。」と謝罪した。

　COCOROは、2000年11月1日生まれ、愛知県出身。韓国ガールズグループ・Cherry Bulletの元メンバーで、『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』（日プ女子）最終11位でME:Iとしてデビューした。2025年3月29日には体調不良が続いたため、治療と休養に専念するべく当面の間の活動休止が発表されていた。

　RANは、2004年8月7日生まれ、埼玉県出身。LDH所属のガールズグループ・Girls²の元メンバーで、2023年3月末をもってグループ卒業・事務所退社を発表。その後、日プ女子最終9位でME:Iのメンバーに選ばれ、サブリーダーも務めた。2025年7月1日には快復を最優先として、芸能活動を一時休止すると発表されていた。

　SHIZUKUは、2004年12月4日生まれ、東京都出身。日プ女子最終7位でME:Iとしてデビュー。2025年10月15日には「弊社の規定に反する事案が発覚した」として、当面の間の活動休止が発表されていた。

　KOKONAは、2006年1月30日生まれ、三重県出身。日プ女子最終6位でME:Iのメンバーに選出。これまで活動休止の公式発表はなかった。


《平木昌宏》

