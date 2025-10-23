“YGファミリー”勢ぞろい！BIGBANG＆BLACKPINK＆ヤン・ヒョンソクPD、K-POPシーンを彩った40組に選出 | RBB TODAY

“YGファミリー”が「ゴールデンディスクパワーハウス40」に名を連ね、圧倒的な底力を見せつけた。

2026年に創設40周年を迎える『ゴールデンディスクアワード（GDA）』は、過去40年間の韓国大衆音楽史において重要な足跡を残した人物たちを選出した「ゴールデンディスクパワーハウス40」リストを公開した。

選定には音楽プロデューサー、作曲家、作詞家、メディア・コンテンツ関係者、マスコミ記者、評論家など、音楽界の専門家50名が「ゴールデンディスク パワーハウス選定委員」として参加し、公信力を高めた。

発表されたリストには、BLACKPINK、BIGBANG、G-DRAGON、そしてYGエンターテインメントの総括プロデューサーであるヤン・ヒョンソクが名を連ねた。

「ゴールデンディスク パワーハウス40」は、韓国大衆音楽の40年を総括する記録として大きな意義を持つ。過去を振り返り、現在を点検し、未来を照らす指標とも言える。新しい音楽ジャンルを切り開いたアーティストや、時代を象徴する音楽を生み出した人物、そして産業構造を築き、韓国の音楽文化を世界へ広めた功労者などが多角的に選出された。

ヤン・ヒョンソク総括プロデューサーは、1990年代に「ソテジワアイドゥル」のメンバーとして振付や舞台演出を主導し、韓国ダンスミュージックの礎を築いた。その後、YGエンターテインメントを率い、BIGBANG、2NE1、BLACKPINKといった世界的アイドルグループを輩出し、K-POPをグローバル産業へと拡張させた。

特にBIGBANGは、メンバー全員が作詞・作曲に携わり、『LIES』『HARU HARU』『FANTASTIC BABY』など数々のヒット曲を誕生させた。音楽性、スタイル、スター性のすべてを兼ね備えた唯一無二のグループとして、デビュー20年を迎えた今も高い人気を誇っている。その中でもG-DRAGONは、『Heartbreaker』『Crayon』『CROOKED』などのソロヒット曲で人気を博したほか、“ファッションアイコン”としても活躍。グループと個人の両方で選出された唯一の受賞者となり、その圧倒的な影響力を証明した。

BLACKPINKもまた、『DDU-DU DDU-DU』『Kill This Love』『How You Like That』などの楽曲を通じて、グローバルストリーミング時代をリードした第3世代を代表するガールズグループだ。ユーチューブ登録者数は9900万人、インスタグラムフォロワーは5867万人（10月9日午後2時時点）に達し、K-POP女性グループの中でも世界的ブランド化に最も成功した事例として挙げられている。

なお、40周年を迎える『第40回ゴールデンディスクアワード』は、2026年1月10日に台湾・台北ドームで開催される予定だ。

（記事提供＝OSEN）

