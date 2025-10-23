 『DOWNTOWN+』初回は松本人志が生配信出演！新企画の発表やユーザー参加企画の募集も予定 | RBB TODAY
『DOWNTOWN+』初回は松本人志が生配信出演！新企画の発表やユーザー参加企画の募集も予定

  • 毎週月、水、金にコンテンツを更新
　ダウンタウンのコンテンツを独自のプラットフォームで有料配信する新サービス**『DOWNTOWN+』が、11月1日(土)21時より、松本人志による単独生配信をもってスタートする。

『DOWNTOWN+』

　この注目の初回生配信では、同日公開されるコンテンツの紹介に加え、松本による新企画の発表やユーザー参加企画の募集も行われる予定だ。さらに、生配信の終了時刻に合わせて、松本人志がプロデュース・出演する新たなオリジナルコンテンツ4タイトル（タイトル未定）と、松本人志、浜田雅功がそれぞれ過去に出演した映画『大日本人』『しんぼる』『さや侍』『R100』などが一挙に公開される。

　『DOWNTOWN+』の会員登録は、10月24日正午より公式ウェブサイトにて事前受付を開始。サービス開始直前のアクセス集中を避け、スムーズな視聴環境を提供するため、事前登録キャンペーンも実施される。10月31日までに事前登録しエントリーした方を対象に、年額プラン登録者には抽選で100名に「DOWNTOWN+ロゴ入りオリジナルグッズ詰め合わせ」が、年額・月額問わず登録者全員に「松本人志撮りおろしデジタル壁紙」がプレゼントされる（申し込み条件等の詳細は公式サイトにて要確認）。

毎週月、水、金にコンテンツを更新
『7:3トーク』
『ダウプラボイス』

　サービス開始後のコンテンツ更新は、毎週月曜日に過去作品、毎週水曜日と金曜日に松本人志のオリジナル作品が追加される予定（時刻はいずれも17時予定、変更の場合あり）。加えて、松本による月1～2回の生配信（主に土曜日、不定期）や、多数の新企画も予定されている。なお、浜田雅功の新しいオリジナルコンテンツについては、後日発表されるとのことだ。コンテンツの更新情報は、公式Instagramと公式Xで発信される。

『実のない話』
『大喜利GRAND PRIX』

　11月3日には、過去作品としてFBS福岡放送『福岡人志』（2話）と「浜ちゃん後輩と行く 沖縄の旅」（6話）の配信も開始される。

VHS「ビジュアルバム vol.りんご『約束』」
『浜ちゃん後輩と行く グアムで休日』（6話）

　サービス料金は月額プラン1,100円、年額プラン11,000円（いずれも税込、定額制）。視聴にはスマートフォン、パソコン、テレビが利用可能で、サービスエリアは日本国内。会員登録にはFANY IDの登録（無料）が必要となる。


