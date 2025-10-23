東京ばな奈、クリスマス限定『ミッキー&フレンズ』ショコラサンドが発売！10月30日に先行受付開始 | RBB TODAY

30日の通販先行受付開始（店頭販売は11月1日から）をもって、「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」より『ミッキー&フレンズ＜クリスマス＞/ショコラサンド「見ぃつけたっ」』の2025年版が新発売される。販売はJR東京駅店・東京ばな奈他にて行われる。

©Disney

©Disney

©Disney

東京ばな奈とディズニーがお届けするハッピースイーツコレクション「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」は、新作が出るたびSNSや口コミで大きな話題となっている。「もうパッケージから可愛い!!そして間違いない美味しさ♡」「可愛くて食べられない…」など、多くのファンを魅了し続けている。

今回、毎シーズン大人気の『ミッキー&フレンズ＜クリスマス＞/ショコラサンド「見ぃつけたっ」』が2025年バージョンで新発売される。ファンに人気の『イヤープレートセット』はもちろん、イヤープレートやスペシャル缶は単品でも販売する。近くにお店がない人も、2025年10月30日から公式通販で先行予約を開始するため、早めのチェックが可能だ。

©Disney

2025年クリスマス限定缶は、キラキラの飾りつけに囲まれた「ミッキー&フレンズ」を描いた、心ときめくスペシャルデザインだ。クリスマスの準備に大忙しだが、とても楽しそうな雰囲気が、ひと足早いホリデー気分を盛り上げる。

©Disney

缶のデザインは、エンボス加工で立体的に仕上げられている。隅々まで描かれた細かいデザインも見どころで、中のお菓子を食べ終わった後は小物入れにしたり、お部屋に飾ったりと、いつでもそばに置いておきたい可愛さだ。ファン必見のオリジナルイヤープレートもスペシャル缶とお揃いのデザイン。“2025”のロゴも入った、今年しか手に入らない特別なイヤープレートとなっている。

同商品は、ショコラも大胆にはみだしている。思わず笑顔になってしまう、ハッピースマイルスイーツだ。シャリシャリッと軽やかに焼きあげたラングドシャクッキーに描かれているのは、クリスマスの帽子をかぶった「ミッキーマウス」「ミニーマウス」「ドナルドダック」「デイジーダック」だ。東京ばな奈が最高のミルキー感を目指して作りあげた“幸せの香りとろけるバナナミルクシェイク味のショコラ”を、はみだすほど大きくサンドした。

Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈©Disney

東京ばな奈

販売店舗は、Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈 JR東京駅店、東京ばな奈s（JR東京駅 八重洲地下中央改札外）、東京ばな奈ワールド 東京ギフトパレット店（JR東京駅 八重洲北口改札外）、羽田空港 第1ターミナル 東京食賓館 Eゲート前（ゲート外）、羽田空港 第2ターミナル 東京食賓館 時計台3番前（ゲート外）。

©Disney

©Disney

通販は公式オンラインショップ「パクとモグ」、パクとモグスイーツショップ 楽天市場店、パクとモグスイーツショップ Yahoo!店で取り扱う。受注期間は10月30日10:00から開始予定。