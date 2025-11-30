バッキバキ…俳優パク・ソジュン、鍛え上げられた上半身を思いきり公開！海で見せた姿が話題【PHOTO】 | RBB TODAY

俳優パク・ソジュンが次の出演作の撮影中の近況を公開した。

去る11月29日、パク・ソジュンは自身のインスタグラムを更新。

キャプションには、「ギョンドを待ちながら過ごした日々Part 1」という文章を綴るとともに、複数枚の写真を投稿した。

公開された写真は、撮影現場の雰囲気や日常のパク・ソジュンの姿が盛り込まれている。特に、さまざまな写真のうち、彼が上半身を露わにして水中でポーズを取っている姿が目を引く。

パク・ソジュンは長い間鍛えられた丈夫な筋肉と完璧な体型をそのまま見せ、感嘆を誘った。

写真を目にしたファンは、「作品を早く見たいです」「写真の雰囲気が全部とても良い」「やはり自己管理のラスボス」といった多様な反応を示した。

なお、パク・ソジュンが出演したJTBCの新しいドラマ『明日はきっと』（原題：『ギョンドを待ちながら』）は、来る12月6日に韓国で初放送される。日本ではPrime Videoで配信予定だ。

◇パク・ソジュン プロフィール

1988年12月16日生まれ。韓国・ソウル出身。2011年にB.A.Pヨングクの『I Remember』ミュージックビデオで俳優デビュー。2012年のドラマ『ドリームハイ2』で本格的な演技活動をはじめ、2014年の『魔女の恋愛』で連ドラ初主演を務めた。主な出演作にドラマ『花郎＜ファラン＞』『サム、マイウェイ ～恋の一発逆転！～』『キム秘書はいったい、なぜ？』、映画『ミッドナイト・ランナー』、『使者』（原題）、『パラサイト 半地下の家族』（カメオ出演）など。2020年にはドラマ『梨泰院クラス』で熱血主人公パク・セロイを演じ、熱い旋風を巻き起こした。

