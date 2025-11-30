あいみょん、メジャーデビュー9周年を報告！ショートカット姿になった新ビジュアルに反響 | RBB TODAY

11月30日、シンガーソングライターのあいみょんが自身のXを更新。メジャーデビュー9周年を報告するとともに、ショートカット姿になった新ビジュアルを公開した。

あいみょんは2016年11月30日にシングル「生きていたんだよな」でメジャーデビュー。この日、髪をバッサリと切ったショートカット姿の写真とともに「メジャーデビュー 9周年 みんなお祝いしてくれてありがとう！楽しく続けられていることに感謝です。」とファンへの感謝を綴った。続けて「髪切った！気合いで見慣れてぇ。しゃー、10年目とつにゅー！これからもよろしくー！！」とコメントした。

同日、あいみょんスタッフの公式Xが更新され、あいみょん10周年目突入を記念した特別サイトのオープンを報告。「AIMYON 10th Anniversary — SPECIAL SITE OPEN!!!!!!!!! 2026.11.30 → AIMYON 10th」と伝えた。

あいみょんのデビュー9周年報告にファンからは、「9周年おめでとう ずっとだいすき」「10年目も全力応援します！」「9周年おめでとうございますっ！10周年、一緒に走らせてくださいっ！」といった祝福の声が寄せられたほか、「なにかわいい、かっこいい！！すごく似合ってるよっ」「はじめウィッグ被ってるんやと思ってた！えぐかっこちょいいよ」など、新しいヘアスタイルへの反響も寄せられている。

※あいみょん新ヘアスタイルの写真（あいみょんの公式Xより）