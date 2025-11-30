9歳下女性と結婚の韓国アイドル、「結婚は2回の方が良い」と発言…衝撃的な助言に出演者騒然 | RBB TODAY

ボーイズグループSECHSKIESのメンバー、ウン・ジウォンが結婚生活に対する率直で大胆な発言をした。

去る11月29日、韓国で放送されたKBS 2TV『家事をする男たち』シーズン2では、タレントのチ・サンリョルがMCの女優イ・ヨウォンとウン・ジウォン、歌手パク・ソジンをKBSの社内食堂に招待し、トークをした。

ウン・ジウォンは、妻に対する格別な愛情を表し、愛妻家の一面を見せた。妻が自身の母親と同じ料理の味を再現できるのかという質問に対して、ウン・ジウォンは「そうだ」と即答しうなずいた。

続けて、チ・サンリョルが結婚では先輩のウン・ジウォンに助言を求めたところ、ウン・ジウォンはまず「自分の助言は衝撃的だと思うが、大丈夫か」と切り出した後、直ちに爆弾発言をした。

（写真＝KBS 2TV）ウン・ジウォン

彼は、「結婚は2回の方が良いと思う」と話し、チ・サンリョルはもちろん、すべての出演者を戸惑わせた。

周りが驚くと、ウン・ジウォンは慌てずに率直な本音を打ち明けた。彼は。「最初は何も知らない」と付け加え、笑いを誘った。

なお、ウン・ジウォンは2010年4月、元柔道選手で2歳年上の初恋相手と結婚したが、約2年後に協議離婚した。その後2025年6月、9歳年下のスタイリストとの再婚を発表した。歌手としての活動のほか、俳優としてドラマ『応答せよ1997』にも出演した。

（記事提供＝OSEN）

