元SKE48・北野瑠華、新雑誌の“ドール風”オフショにファン悶絶！ | RBB TODAY

実写ドラマ『グラぱらっ！』主演の北野瑠華、キュートな模様のビキニ姿を披露！ | RBB TODAY
北野瑠華はドラマ主演や水着写真集を発売し、グラビア界のリアルを描く実写ドラマで活躍している。
元SKE48・北野瑠華、グアムのプールで撮り下ろしグラビア！『グラパラっ！』コラボ写真集が発売決定 | RBB TODAY
北野瑠華はSKE48卒業後、ドラマ「グラパラっ！」主演や水着写真集を発売。今回の写真集は漫画の続きを映画のように楽しめる内容。
元SKE48の北野瑠華が30日、自身の公式インスタグラムを更新し、同日発売されたガールズカルチャー雑誌『BEEEEM』創刊号（KADOKAWA）のオフショットを公開した。
北野は計6枚の写真を投稿。北野は白いレースの頭巾を被り、フリルがあしらわれたキャミソールとハイソックスを合わせた、ドールライクなコーディネートを披露している。黄色い壁が印象的な部屋で、椅子に座って窓の外を眺めたり、キャンディーを手に物憂げな表情を浮かべたりと、撮影中の様々な姿が切り取られている。北野は「どの写真が好き？」とコメントを添えて、ファンにお気に入りの一枚を問いかけた。
この投稿には、ファンから「めちゃくちゃ迷う～～～１番目と最後かな！」「何枚目とかじゃなく、瑠華ちゃんが好きーーー」「今までのグラビアとは違った雰囲気で どれも とっても素敵です」「難しい、全部かなぁ」「かわいい全開 選べないよ」などのコメントが寄せられている。