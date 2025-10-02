元SKE48・北野瑠華、新雑誌の“ドール風”オフショにファン悶絶！ | RBB TODAY

元SKE48の北野瑠華が30日、自身の公式インスタグラムを更新し、同日発売されたガールズカルチャー雑誌『BEEEEM』創刊号（KADOKAWA）のオフショットを公開した。

北野瑠華（北野瑠華公式インスタグラムより。）※所属事務所に掲載許可をもらってます

北野は計6枚の写真を投稿。北野は白いレースの頭巾を被り、フリルがあしらわれたキャミソールとハイソックスを合わせた、ドールライクなコーディネートを披露している。黄色い壁が印象的な部屋で、椅子に座って窓の外を眺めたり、キャンディーを手に物憂げな表情を浮かべたりと、撮影中の様々な姿が切り取られている。北野は「どの写真が好き？」とコメントを添えて、ファンにお気に入りの一枚を問いかけた。

この投稿には、ファンから「めちゃくちゃ迷う～～～１番目と最後かな！」「何枚目とかじゃなく、瑠華ちゃんが好きーーー」「今までのグラビアとは違った雰囲気で どれも とっても素敵です」「難しい、全部かなぁ」「かわいい全開 選べないよ」などのコメントが寄せられている。