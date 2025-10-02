 元SKE48・北野瑠華、新雑誌の“ドール風”オフショにファン悶絶！ | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ グラビア 記事

元SKE48・北野瑠華、新雑誌の“ドール風”オフショにファン悶絶！

エンタメ グラビア
注目記事
北野瑠華（北野瑠華公式インスタグラムより。）※所属事務所に掲載許可をもらってます
  • 北野瑠華（北野瑠華公式インスタグラムより。）※所属事務所に掲載許可をもらってます
  • 北野瑠華（北野瑠華公式インスタグラムより。）※所属事務所に掲載許可をもらってます
  • 北野瑠華（北野瑠華公式インスタグラムより。）※所属事務所に掲載許可をもらってます
  • 北野瑠華（北野瑠華公式インスタグラムより。）※所属事務所に掲載許可をもらってます
  • 北野瑠華（北野瑠華公式インスタグラムより。）※所属事務所に掲載許可をもらってます
  • 北野瑠華（北野瑠華公式インスタグラムより。）※所属事務所に掲載許可をもらってます

実写ドラマ『グラぱらっ！』主演の北野瑠華、キュートな模様のビキニ姿を披露！ | RBB TODAY
画像
北野瑠華はドラマ主演や水着写真集を発売し、グラビア界のリアルを描く実写ドラマで活躍している。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/07/25/233914.html続きを読む »

元SKE48・北野瑠華、グアムのプールで撮り下ろしグラビア！『グラパラっ！』コラボ写真集が発売決定 | RBB TODAY
画像
北野瑠華はSKE48卒業後、ドラマ「グラパラっ！」主演や水着写真集を発売。今回の写真集は漫画の続きを映画のように楽しめる内容。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/07/04/232787.html続きを読む »

　元SKE48の北野瑠華が30日、自身の公式インスタグラムを更新し、同日発売されたガールズカルチャー雑誌『BEEEEM』創刊号（KADOKAWA）のオフショットを公開した。

北野瑠華（北野瑠華公式インスタグラムより。）※所属事務所に掲載許可をもらってます
北野瑠華（北野瑠華公式インスタグラムより。）※所属事務所に掲載許可をもらってます

　北野は計6枚の写真を投稿。北野は白いレースの頭巾を被り、フリルがあしらわれたキャミソールとハイソックスを合わせた、ドールライクなコーディネートを披露している。黄色い壁が印象的な部屋で、椅子に座って窓の外を眺めたり、キャンディーを手に物憂げな表情を浮かべたりと、撮影中の様々な姿が切り取られている。北野は「どの写真が好き？」とコメントを添えて、ファンにお気に入りの一枚を問いかけた。

北野瑠華（北野瑠華公式インスタグラムより。）※所属事務所に掲載許可をもらってます
北野瑠華（北野瑠華公式インスタグラムより。）※所属事務所に掲載許可をもらってます
北野瑠華（北野瑠華公式インスタグラムより。）※所属事務所に掲載許可をもらってます

　この投稿には、ファンから「めちゃくちゃ迷う～～～１番目と最後かな！」「何枚目とかじゃなく、瑠華ちゃんが好きーーー」「今までのグラビアとは違った雰囲気で どれも とっても素敵です」「難しい、全部かなぁ」「かわいい全開 選べないよ」などのコメントが寄せられている。


北野瑠華ドラマコラボ写真集「グラぱらっ！」
￥3,300
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
【デジタル限定】北野瑠華 写真集 『 こっち向いてよ 』 (ワニブックス デジタル写真集)
￥2,200
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《平木昌宏》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

グラビア

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top