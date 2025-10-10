 BTS、『Spring Day』が「21世紀最高の楽曲」37位にランクイン！韓国楽曲最上位に | RBB TODAY
BTS、『Spring Day』が「21世紀最高の楽曲」37位にランクイン！韓国楽曲最上位に

（C）BIGHIT MUSIC
　米音楽誌ローリングストーンは8日（現地時間）、「21世紀最高の250曲」を発表し、BTSの『Spring Day』が韓国楽曲として最高位となる37位にランクインした。

　同誌は『Spring Day』について、「喪失の中から芽生える回復と希望の感情は、超越的な響きを伝え、BTSの世界的飛躍につながった」と論評。さらに「彼らの音楽が持つ強い結束力を見せている」と評価した。

　『Spring Day』は、2017年2月にリリースされた楽曲で、メンバーのRMとSUGAが作詞に参加。遠く離れた友との再会を待ちながら希望を失わないという温かいメッセージが込められている。韓国最大の音楽配信サイト「Melon」では、リリースから現在までの約8年8ヶ月間、一度もデイリーチャートから外れることなくランクインし続けるという記録を樹立。累積再生回数は史上初の10億回を突破している。


《アルファ村上》

