ナイナイ、東方神起やaespaら豪華アーティスト直撃 | RBB TODAY


ナイナイ、東方神起やaespaら豪華アーティスト直撃

　『週刊ナイナイミュージック』が27日23時から放送される。今回は、ナインティナインの岡村隆史“記者”と、矢部浩之“編集長”が東京ドームで開催された大型K-POPイベント「SMTOWN LIVE 2025 in TOKYO」の舞台裏に潜入取材した。

　8月9日・10日に東京ドームで開催された「SMTOWN LIVE 2025 in TOKYO」には東方神起、aespaらが所属するSM ENTERTAINMENTのアーティストが集結。ナイナイはアーティストが出席する記者会見にガチ潜入。慣れない雰囲気に緊張しながらも、最後に質問の機会を与えられた。

　ナイナイは舞台裏に「輪投げ屋たかちゃん」を出店。さまざまな景品を用意して出演者たちを迎える。若者に絶対的な人気を誇るaespa、RIIZEほか、岡村が大ファンだった少女時代のHYOYEONも来店。特別に用意した「ハワイ旅行」の景品の行方にも注目だ。

　さらに、SUPER JUNIORが日本の音楽バラエティーに初出演し、驚異のバラエティー力で笑いの渦に巻き込む。そのほか、KEY（SHINee）、NCT WISH、NCT DREAM、Hearts2Heartsなど豪華アーティストが続々来店し輪投げに挑戦する。


